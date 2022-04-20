Arsa alırken dikkat edilmesi gerekenler

Arsa fiyatını etkileyen ve yatırım yapmak isteyenlerin bilmesi gereken faktörleri inceledik.

Pandemi sonrasında insanlar, büyük şehirlerden uzaklaşıp, daha çok sakin ve doğayla iç içe bir yaşam sürmek istiyor.

Bununla birlikte yazlık bölgelerdeki arsalara ciddi bir talep oluyor. Ancak arsa alımı yaparken bazı önemli noktalar da gözden kaçabiliyor.

Eğer yatırım amaçlı arsa satın alacaksanız; arsa üzerindeki imar planına göre sanayi, ticaret ya da turizm gibi yapılaşmaya açık olup olmayacağını önceden bilmeniz gerekir.

Bununla birlikte arsa fiyatını etkileyen unsurlar ve arsa yatırımında dikkat edilmesi gereken faktörler şöyle sıralanıyor:

Fiyatını etkileyen en önemli unsurlar;

Toplam büyüklük

Arsa payı ve mülkiyet yapısı

Arsanın yeri, konumu, çevre gelişimi, ulaşım imkanları

Arsanın bulunduğu bölgenin gelişim potansiyeli

Arsanın biçimi, boyutu, topografyası, zemin durumu gibi özellikleri

İmar durumu

Arsa yatırımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler;