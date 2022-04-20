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Arsa alırken dikkat edilmesi gerekenler
Arsa fiyatını etkileyen ve yatırım yapmak isteyenlerin bilmesi gereken faktörleri inceledik.
- 20.04.2022 - 16:04
- Güncelleme : 20.04.2022 - 16:50
Pandemi sonrasında insanlar, büyük şehirlerden uzaklaşıp, daha çok sakin ve doğayla iç içe bir yaşam sürmek istiyor.
Bununla birlikte yazlık bölgelerdeki arsalara ciddi bir talep oluyor. Ancak arsa alımı yaparken bazı önemli noktalar da gözden kaçabiliyor.
Eğer yatırım amaçlı arsa satın alacaksanız; arsa üzerindeki imar planına göre sanayi, ticaret ya da turizm gibi yapılaşmaya açık olup olmayacağını önceden bilmeniz gerekir.
Bununla birlikte arsa fiyatını etkileyen unsurlar ve arsa yatırımında dikkat edilmesi gereken faktörler şöyle sıralanıyor:
Fiyatını etkileyen en önemli unsurlar;
- Toplam büyüklük
- Arsa payı ve mülkiyet yapısı
- Arsanın yeri, konumu, çevre gelişimi, ulaşım imkanları
- Arsanın bulunduğu bölgenin gelişim potansiyeli
- Arsanın biçimi, boyutu, topografyası, zemin durumu gibi özellikleri
- İmar durumu
Arsa yatırımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler;
- Arsa almadan önce yerini mutlaka görün ve çevresini, zeminini inceleyin.
- Satın almak istediğiniz arsanın imar durumunu araştırın.
- Arsanın tapu senedini kadastral açıdan kontrol ederek ada, pafta, parseli belirtilen arsanın size gösterilen arsa ile aynı olduğundan emin olun.
- Arsanın imar planını kontrol edin, imarsız bir parselse ilgili belediyenin imar konusunda hazır olup olmadığını öğrenin.
- Arsanın bağlı bulunduğu Tapu Müdürlüğü’ne giderek mülkiyet haklarını sınırlayacak bir kısıtlama olup olmadığını kontrol edin.
- Belediyeden geçmiş yıllara ait emlak vergisi borcu olup olmadığını kontrol edin.