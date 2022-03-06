TOKİ Güngören'de 1'inci etap projesini tamamladı

Bakan Kurum, "Sizlere söz verdiğimiz gibi Tozkoparan’daki 140 konutumuzu anahtarları, tapularıyla teslim edeceğiz." dedi.

İstanbul'un Güngören ilçesinde kentsel dönüşüm projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede gerçekleşen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin törenine katıldı.

Proje kapsamında 141 konut 3 dükkandan oluşan 1'inci etabın anahtar teslimi hak sahiplerine teslim edilirken, programda Bakan Kurum 2'inci etabın da temel atmasını gerçekleştirdi.

Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesinin 2'inci etabının 270 konut ve 10 daireden oluşacağı belirtildi.

"270 KONUTUN HARCINI HEP BİRLİKTE DÖKECEĞİZ"

140 bin konutun dönüşümünü yaptıklarını belirten Murat Kurum, “Bugün burada sizlerin istikbali için buluştuk onlara daha iyi bir gelecek sunabilme amacıyla bir aradayız hep birlikte yeni Tozkoparan ve yeni Güngören için ellerimizi kavuşturduk. O birlik beraberliği bugün burada gösteriyoruz. Bir yandan sizlere söz verdiğimiz gibi Tozkoparan’daki 140 konutumuzu anahtarları, tapularıyla teslim edeceğiz. Diğer taraftan da ortaya koymuş olduğumuz iradenin 2. etabı olan 270 konutun harcını hep birlikte dökeceğiz.

Bu projeyi hep söyledik bizim özümüzü, kültürümüzü, mimarimizi yansıtacak şekilde inşa edeceğiz dedik zannedersem halkımız beğendiler. Konforlu, estetik güzelliğiyle hem İstanbul’umuza örnek bir dönüşüm projesi olacak hem de Güngören’in değerine değer katacak" dedi.

""HİÇBİR POLİTİK HESABA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ KURBAN ETMEDİK"

Kurum, "Güngören’de de toplam büyüklüğü 56 bin metrekareye ulaşan 2 tane Millet Bahçesi yapıyoruz, söz verdiğimiz gibi artık son aşamaya geldik, Güngörenli kardeşlerim orada vakit geçirecekler. Nice daha yeşil alanlı projelere hep birlikte imza atacağız. Her fırsatta söylüyoruz; 16 milyonluk İstanbul’un depremden kentsel dönüşümden daha acil bir gündemi yoktur, olmamalıdır. İstanbul’da yaşanacak 7 büyüklüğünde bir deprem ülkemiz ve devletimiz için bir güvenlik meselesi haline gelecektir.

Mesele bu kadar büyük, acildir. Biz bu meseleye her zaman siyaset üstü baktık, hiçbir politik hesaba kentsel dönüşümü kurban etmedik ve buna müsaade etmeyeceğiz. Afette milletimizle hep beraber olduk, milletimize ne söz verdiysek o sözleri bir bir tuttuk ve bunun gayreti içinde olduk” ifadelerini kullandı.