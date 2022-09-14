Murat Kurum: 18 yaşını tamamlamış gençler aile evinde artık misafir sayılır

TOKİ sosyal konut projesinin başvurularıyla ilgili açıklamaya yapan Bakan Kurum, "Ailesinin geliri ne kadar olursa olsun bu gençler yaşadıkları şehirlerde sosyal konutlara başvurabilecek" dedi.

Türkiye'nin gündeminde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, dün öğle saatlerinde projenin detayları açıklandı.

İlk günden yoğun ilgi

Bu sabah itibarıyla projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar bankaların yolunu tuttu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İk İş Yerim" projesiyle ilgili son bilgileri aktardı.

"18 yaşını tamamlamış gençler aile evinde artık misafir sayılır"

Sosyal konut projesinde ilk kez gençlere özel kontenjan ayrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"18 yaşını geçmiş kişiler orada misafir. Dolayısıyla 18 yaşına gelmiş gençlerimiz evdeki ikamet ve hane halkından sayılmıyor. Ailesiyle oturduğu ya da nüfusa kayıtlı olduğu şehre başvurabilir. Aile geliri değil, gencin geliri önemli." ifadelerini kullandı.

Başvuru sayısı 225 bine ulaştı

Müracatların bugün itibarıyla başladığını belirten Bakan Kurum, başvuru sayısının 225 bine ulaştığını açıkladı.

"İstanbul'da yapılmaması fikrine katılmıyorum"

Murat Kurum, aynı ildeki daire fiyatları arasındaki farka ilişkin yaptığı açıklamada, "Arsa hariç, 100 metre konutun maliyeti 1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Arsa eklendiğinde de 1 milyon 200 bine, 10 milyona çıkan yerler var. Büyükşehirlerde arsa karşılığı iş yaptığınızda yüzde 40'ın altında arsa maliyeti olmaz. Yüzde 40 indirim açıklanan fiyatlar da vardır. TOKİ para kazanmamaktadır. İstanbul'da yapılmaması fikrine katılmıyorum. Deprem bekleyen şehirde insanlarımıza sağlam ve güvenli konutlar sunmak zorundayız. İstanbul'un ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İstanbul'u depreme hazırlamış olacağız ve 16 milyon vatandaşımıza 50 bin konutla birlikte bu imkanı sunacağız. Sosyal devletin en büyük yapması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Murat Kurum: Bu projeyle gençlerimiz ilk defa özel konut kontenjanına sahip VİDEO







"Borcu bitmeden konutları satamazlar"

Bakan Kurum, "Projeye, TC vatandaşı olan herkes başvurabilir. TC vatandaşı olmuş, üzerinde evi olmayan herkes başvurabilir. Vatandaşlık alabilmesi için de evi olması gerekiyorsa, sonradan vatandaş olanlar konuya dahil gözükmüyor. Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkanı sunuyoruz." dedi.





"Yöresel mimariye göre destek vereceğiz"

Bakan Kurum, "Arsalar altyapısı hazır, imar planı hazır. Müstakil ev yapacaklar için sınırları belirlenmiş. Buralara yöresel mimariye göre destek vereceğiz. Teknik destek verilecek. Belirlediğimiz sınırlar dahilinde ruhsatlı projeyi oraya yapabilecek. 10 yıl faizsiz ödeyecek. Bu çerçevede sözleşmeyi imzaladıktan sonra 2 yıl ev yapım hakkı var, ama süreyi idarenin izniyle uzatabiliriz." dedi.

"Aslolan insanlara barınma hakkı sunuyoruz"

Kurum, "İhaleler kamu ihale kanunu çerçevesinde şeffaf şekilde yapılacak. 422 milyar liranın yüzde 40'ı sübvanse ediliyor. 176.8 milyar lira sübvansiyon söz konusu. İstanbul'la Şırnak'ın yaşam standardı bir değil. Belki maaşı aynı ama gideri daha fazla. Aslolan insanlara barınma hakkı sunuyoruz. Yaşam tercihine kendisi karar vermiş. Kuralar noter huzurunda yapılıyor." ifadelerini kullandı.





"Sözleşmeden sonra taksitler başlıyor"

Murat Kurum, "Etaplar halinde bütün ihaleleri gerçekleştireceğiz. Ankara, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale İstanbul, Diyarbakır, Erzincan şu anda yapılmış olanlar. Önümüzdeki süreçte de bu artarak devam edecek. Sözleşme imzalandığı andan itibaren yapılacak. Bitmeye yakın bu sözleşmeler imzalanacak. 2 sene süreceğini düşünürsek kurasını çektik, sözleşme yaptık. 1 yıllık süreç geçerse 1 yıl evini teslim almadan taksit ödemiş olacak. Kuradan sonra değil, sözleşmeden sonra taksitler başlıyor. Fiyatlar belli ama mevzuatı gereği bunu yapıyor. Evin teslimiyle taksit ödemeye başlaması arasında 12 ay bir zaman olabilir, proje ve yerine göre değişebilir." diye konuştu.





"Noter huzurunda kuralarımızı çekeceğiz"

İlk temelin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ekim ayında atılacağını söyleyen Kurum, "Ekim ayı sonuna kadar başvurularımızı almaya devam edeceğiz. Bugün başvuru yapanla ekim ayı sonunda başvuru yapan arasında hiçbir fark yok. Noter huzurunda kuralarımızı çekeceğiz. Adaletli bir şekilde bu süreci yöneteceğiz." şeklinde konuştu.

"10 Ekim'de başvurularımızı almaya başlayacağız"

Arsa ve iş yerleri başvurularıyla ilgili de açıklama yapan Kurum, "Arsa ve iş yerleri başvurunda 10 Ekim'de başvurularımızı almaya başlayacağız. 7 Kasım'a kadar devam edecek. İlk etap konutlarımızı da en geç 2 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

"250 alt sektörü bu projelerle harekete geçiriyoruz"

Bakan Murat Kurum, açıklamalarına şu sözlerle devam etti.

"İlk çiviyi çaktığımızda 250 alt sektörü de bu projelerle harekete geçiriyoruz. Önce 100 bin, ardından 200 bin yeni istihdam oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.