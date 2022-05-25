Battalgazi Belediyesi'nden vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Battalgazi Belediyesi, 2022 yılı Emlak, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam vergilerinin 1. taksitlerinin son ödeme gününün 31 Mayıs Salı olduğunu hatırlattı.

Malatya Battalgazi Belediyesi, 2022 yılı Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisinin birinci 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2022 Salı günü sona ereceğini hatırlatarak, vatandaşları uyardı.

Doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek ve mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için çağrıda bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü, mükelleflerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

Nakit ya da kredi kartı

Borç ödemede online kolaylık Vergi mükellefi vatandaşlar saat: 08.00-17.00 arasında Battalgazi Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelere, Vilayet Parkı arkası Ek hizmet binasındaki vezneleri, Tapu Kadastro Müdürlüğü Battalgazi Belediyesi tahsilat servisine nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapabilecek.

Ödemeler online da yapılabilecek

Battalgazi Belediyesi’nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları çerçevesinde oluşturulan altyapısı sayesinde vatandaşların Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide https://www.battalgazi.bel.tr üzerinden E-belediye uygulamasını da kullanarak gerçekleştirebilecek.

Vezneler hafta sonu açık olacak

Öte yandan Battalgazi Belediyesi’nde mükelleflerin "Emlak, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergisi" ödemeleri için vezneler bu hafta sonunda açık tutulacak.