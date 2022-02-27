Bina cephelerinin avantajları ve dezavantajları

Yatırım araçlarından biri olan konut satın alırken birçok iç ve dış özelliklere dikkat edilmektedir. Bunlardan en önemlisi ise konutun bulunduğu cephedir.

Konut saghibi olmak isteyen birçok vatandaş detaylı araştırmalar yapıyor.

Dış ayrıntıları olarak cadde mesafesi, okul yakınlığı, toplu taşıma durakları büyük önem taşırken evin iç detayları, oda sayısı, hangi cephede olduğu büyük önem taşımaktadır.

Hem kuzey hem de güney cepheli evlerin avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır.

GÜNEY CEPHELİ EVLER

Yaygın olarak tercih edilen ve tercih edilmesi önerilen evler güney cephesinde yer almaktadır.

Avantajları

Bu cephede yer alan evlerin en avantajlı yanlarından biri hangi şehirde olursa olsun ısınma sorunu yaşanmamasıdır.

Isınma konusunda ev sahiplerine ekonomik şartlar sunar.

Diğer cephelere göre güney cephesindeki evler her zaman daha aydınlıktır.

Dezavantajları

Yaz aylarında klima gibi evin içini soğutmaya yarayacak ek cihazlardan yardım alınması elektrik faturasının yüksek gelmesine neden olur.

Bu cephede bulunan evler daha pahalıdır.

KUZEY CEPHELİ EVLER

Kuzey cepheye bakan evlerin en belirgin özelliği salon, oturma odası ve yatak odası gibi bölgelerin kuzeye bakan yönlere konumlandırılmış olmasıdır.

Avantajları

Kuzey cepheli evler güney cepheli evlere nazaran daha uygun fiyata satışa sunulmaktadır.

Dezavantajları