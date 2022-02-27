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    Bina cephelerinin avantajları ve dezavantajları

    Yatırım araçlarından biri olan konut satın alırken birçok iç ve dış özelliklere dikkat edilmektedir. Bunlardan en önemlisi ise konutun bulunduğu cephedir.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 13:49
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    Bina cephelerinin avantajları ve dezavantajları

    Konut saghibi olmak isteyen birçok vatandaş detaylı araştırmalar yapıyor.

    Dış ayrıntıları olarak cadde mesafesi, okul yakınlığı, toplu taşıma durakları büyük önem taşırken evin iç detayları, oda sayısı, hangi cephede olduğu büyük önem taşımaktadır.

    Hem kuzey hem de güney cepheli evlerin avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır.

    GÜNEY CEPHELİ EVLER

    Yaygın olarak tercih edilen ve tercih edilmesi önerilen evler güney cephesinde yer almaktadır.

    Avantajları

    • Bu cephede yer alan evlerin en avantajlı yanlarından biri hangi şehirde olursa olsun ısınma sorunu yaşanmamasıdır.
    • Isınma konusunda ev sahiplerine ekonomik şartlar sunar.
    • Diğer cephelere göre güney cephesindeki evler her zaman daha aydınlıktır.

    Dezavantajları

    • Yaz aylarında klima gibi evin içini soğutmaya yarayacak ek cihazlardan yardım alınması elektrik faturasının yüksek gelmesine neden olur.
    • Bu cephede bulunan evler daha pahalıdır.

    Bina cephelerinin avantajları ve dezavantajları #1

    KUZEY CEPHELİ EVLER

    Kuzey cepheye bakan evlerin en belirgin özelliği salon, oturma odası ve yatak odası gibi bölgelerin kuzeye bakan yönlere konumlandırılmış olmasıdır.

    Avantajları

    • Kuzey cepheli evler güney cepheli evlere nazaran daha uygun fiyata satışa sunulmaktadır.

    Dezavantajları

    • Evlerin en önemli mekanlarından olan yatak odası, salon ve oturma odalarının kuzey cephesine bakmasıdır. 
    • Kış aylarının sert geçtiği iller için kuzey cepheli evlerde oturan kişilerin ekstra olarak yalıtım işlemi yapmayı tercih edebilir.
    • Yaz ayları için sıcak olan illerde kuzey cepheleri sorun olmazken yine yaz ayları serin geçen iller için ısınma sorun haline gelebilmektedir.

    Bina cephelerinin avantajları ve dezavantajları #2


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