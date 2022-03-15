Bursa'da hobi bahçesindeki kaçak konutlar yıkıldı

Tarım arazileri üzerinde imara aykırı yapılaşmanın önüne geçilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan 'hobi bahçeleri' ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yönetiminde Türkiye'de kaçak yapılar tespit edilmeye başladı.

İmara aykırı olan yapılar belirlenerek yıkım işlemleri başlatılıyor.

HOBİ EVLERİ ESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda Osmangazi'de harekete geçen ekipler, bölgede tarım arazisi üzerine inşa edilen hobi evlerini tespit etti.

Hem tarım alanlarının korunması, hem de imara aykırı yapılaşmanın önüne geçmek adına kararlı bir mücadele yürüten ekipler, yıkım çalışmaları için sabah erken saatlerde söz konusu adrese gitti.

İŞ MAKİNELERİYLE YIKILDI

Ekipler tarafından içerisindeki eşyalar boşaltılan kaçak yapılar, güvenlik önlemleri altında iş makinesi ile yıkıldı.

'KAÇAK YAPILAŞMAYA İZİN YOK'

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda uyarırken, kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini vurguladı.



