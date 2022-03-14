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    Evlerde çamaşır odası kullanımı

    Çamaşır odası geniş aileler için oldukça büyük ihtiyaçlar arasında yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 11:42
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    Evlerde çamaşır odası kullanımı

    Evlerin düzenli görünmesini sağlayan ve özellikle kadınlara önemli ölçüde yardımcı olan çamaşır odaları, son zamanlarda yoğun ilgi görmeye başladı.

    Evlerin boyutu ve şekline göre misafir odası, çalışma odası ve spor odası gibi ekstra alanlar oluşturarak konforlu bir dekorasyon inşa edilebiliyor.

    Çoğu zaman ise aileler bebek sahibi olana kadar bir odayı çamaşır odasına çevirebiliyor.

    DOĞRU ALANI SEÇMEK ÖNEMLİ

    Birçok insan yeterli alan olmaması nedeniyle çamaşır makinelerini mutfakta dahi kullanabiliyor. Banyolardaki kalabalık görüntüyü azaltmak isteyenler için ön plana çıkan çamaşır odaları; çamaşır yıkama, kurutma, ütü gibi işleri kolaylaştırıyor.

    Bu odalar için doğru bir alan tercih etmek oldukça önemli. Şimdilerde birçok konutta ekstra bir oda bulunmaması nedeniyle apartman boşluğuna bakan küçük odalar çamaşır odası olarak da kullanılabiliyor.

    Evlerde çamaşır odası kullanımı #1

    EN ÖNEMLİ NOKTA ODANIN AYDINLANMA FAKTÖRÜ

    Gürültülü bir makineye sahip olanlar için odanın bulunduğu alan çocuk ve yetişkin yatak odasından uzak olmalıdır.

    Duvarda tercih edilmesi gereken renkte, en önemli nokta odanın aydınlanma faktörüdür. Pencereli ve geniş bir alanı çamaşır odası olarak değerlendirmek isteyenler koyu ve parlak renklere şans vermelidir. Ancak karanlık bir oda için en doğru seçim açık renk tonları olacaktır.

    Öte yandan çamaşır makinesi ve kurutma makinesinin bulunduğu duvarda desenli duvar kağıtları da kullanabilirsiniz.

    Evlerde çamaşır odası kullanımı #2

    ÇAMAŞIR ODASINDA OLMASI GEREKENLER

    İşlevsel ve şık bir çamaşır odası dekore etmek için ihtiyaçlar doğru bir şekilde belirlenmelidir. İlk olarak çamaşır odalarının olmazsa olmazı ütü masası, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, dolap gibi temel eşyalardır.

    Açık raf sistemleri düzenleyerek deterjan, temizlik malzemeleri, havlu, bornoz, tuvalet kağıdı gibi eşyalar yerleştirilmelidir. Aynı zamanda açık raflara askılık sistemi ekleyip ütülenen eşyalar kırışmadan asılabilir.

    Evlerde çamaşır odası kullanımı #3


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