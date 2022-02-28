2022 itibariyle DASK ücretleri

Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta çeşididir.

DASK bir sigorta türü olarak bilinse de “Doğal Afetler Sigorta Kurumu”nun açılımıdır.

1999 Marmara Depremi sonrasında kurulan DASK, Zorunlu Deprem Sigortası sayesinde deprem sırasında ya da sonrasında bu doğal afet nedeniyle oluşan hasarları karşılamayı amaçlıyor.

Birçok bina için mecburi olan DASK, bazı binaları ise kapsamıyor.

DASK KAPSAMINA GİRMEYEN BİNALAR

DASK kapsamına girmeyen binalar şöyle sıralanmaktadır:

Kamu hizmet binası olarak kullanılan yapılar,

Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde yaşayanların köy yerleşik alanlarına inşa ettiği binalar,

Ticari amaçla kullanılan binalar ( iş hanı, eğitim merkezi binaları gibi)

İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,

Mühendislik hizmeti görmeden bitirilmiş projesiz binalar,

Binanın taşıyıcı sistemini engelleyecek şekilde yapılmış düzenlemeler (kolon kesmek gibi),

Projeye aykırı olarak inşa edilmiş binalar, malzemeden çalınan inşaat tipi,



Güvenlik ya da herhangi bir nedenle yıkılmasına karar verişmiş metruk binalar,



27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş fakat inşaat ruhsatı bulunmayan binalar,



Tapu kaydı olmayan binalar,



Özel mülkiyet kullanım alanı olmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalmaktadır.



2022 İTİBARİYLE DASK ÜCRETLERİ

2022 yılı için yapı türlerine göre belirlenen DASK metrekare bedelleri şu miktardadır: