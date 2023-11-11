Depozito hakkında bilinmesi gerekenler Uzmanlar depozitonun kira bedeline mahsup edileyemeyeceğini belirtiyor. Depozito mutlaka tahliye sırasında kiracıya ödenmeli ve 3 aylık bedeli aşmamalı.

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Bazı ev sahipleri, kiracılarını çıkartırken depozitoyu geri ödeme konusunda sıkıntılar çıkarıyor.

Kimisi vermiyor kimisi ise eksik ödemenin yollarını arıyor.

Kira ilişkisi bittikten sonra depozitonun tahsilatı konusu iki taraf için de bir gerginlik nedeni olarak duruyor.

Öyle ki 5 yıl önce euro cinsinden aldığı depozitoyu o günün TL değerinde ödemeye çalışan bile var.

"Depozito tahliye sırasında iade edilmeli"

Ev sahiplerine karşı kiracıların hakları hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, mal sahibinin depozito bedelini evin tahliyesinde ödemekle yükümlü olduğunu bildirerek şöyle konuştu:

Depozito genel uygulamalarda kira bedelini mahsup edilse de hukuki açıdan bu şekilde mahsup edilmesi mümkün değildir. Mal sahibi depozito bedelini tahliye sonrasında iade etmekle yükümlüdür. Eğer depozitosunu iade alamaz ise hukuki yollara başvurması gerekir.

Depozito hangi durumda ödenmez?

Depozitonun hangi durumlarda geri ödenmeyeceği konusunda ise Akdoğan, şu bilgiyi verdi:

Depozito aslında güvence bedeli demektir. Kiracı kiralanan gayrimenkulü tahliye ederken vermiş olduğu zarar ve ziyana ait meblağ ile ödenmemiş bulunan elektrik, su, doğalgaz, aidat ve borçları varsa bu borçlar mal sahibi tarafından depozitodan mahsup edilebilir. Eğer verilen depozito yeterli olmaz ise kalan miktarı kiracı kontratlarda genellikle ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

"Depozito 3 aylık bedeli aşamaz"

Depozito prosedürleri ise şöyle özetledi:

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya depozito verme borcu getirilmişse, bu bedel üç aylık kira bedelini aşamaz.

Depozito olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırmalı, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo etmelidir.

Banka, depozitoyu ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir.

Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.