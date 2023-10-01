Deprem bölgeleri için 'çelik yapı' önerisi Kahramanmaraş depreminin ardından gerçekleşmesi olası depremlere karşı korunmak için alınacak tedbirlere bilim insanlarından bir öneri daha geldi.

AA

Bilim insanları, tek katlı yapılarda afetlere dayanıklılığı nedeniyle çelik konstrüksiyon evleri öneriyor.

Çelik yapıların Türkiye'de çok da fazla uygulanmadığı için bilinmediğini belirten uzmanlar, bu yapıların deprem yönünden mukavemeti daha yüksek olduğu için diğer sistemlere göre daha avantajlı olduğu fikrinde birleşiyor.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay, tüm yapılarda doğru yöntem ve hesaplama yapılması ile projeye uygun hareket edilmesinin binaların dayanıklılığındaki önemine işaret etti.

"Üretim fabrikada olduğu için hata en aza iniyor"

Çelik konstrüksiyon yapıların yararlarına değinen Canbay, konu ile ilgili şöyle konuştu:

Bu evler belirli bir tip proje kapsamında yapıldığı için tasarımının 'hatasız ve güvenilir' olması bir avantaj. Çelik imalatının hepsi fabrikada yapılacağı için, yani delikleri, boyları burada kesilip, ayarlanacağından hata minimuma indiriliyor.

"Karbon salımı düşük ve geri dönüşüm açısından önemli"

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Topkaya da çelik konstrüksiyon yapıların dayanıklılığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

Çelik, karbon salımı açısından düşük ve tekrar kullanılabilme açısından çok önemli bir madde. Çelik üretiminde diğer malzemelerin üretimine göre daha az karbon salımı oluyor. Geri dönüşüm açısında da 50-100 sene sonra binayı eğer siz başka amaçla kullanacaksanız ya da sökmeniz gerekiyorsa rahatlıkla söküp bu malzemeyi kullanabiliyorsunuz, geri dönüşümünü sağlayabiliyorsunuz. Diğer yapılarda malzemeyi tekrar kullanmaya çalıştığınız zaman bunlar inşaat atığı haline dönüşüyor.

"Çelik, betona nazaran biraz daha hafif bir malzeme"

Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan da çelik yapıların deprem yönetmeliğine uygun projelendirilip, kalifiye işçiler tarafından imalatının yapılması durumunda deprem bölgesinde kullanılabileceğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

İnsanların aklında belki depreme dayanıklı mı, değil mi diye soru işaretleri olabilir. Şöyle bir avantajı var; çelik, betona nazaran biraz daha hafif bir malzemedir. Yani deprem yükü de kütleyle orantılı olduğu için az olacak. Böylece çelik yapıların deprem dayanımlarının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)