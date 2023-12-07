Depremlerin ardından DASK'lı bina sayısı artıyor Depremler gerçekleştikçe, konut sahipleri de olası bir maddi hasara karşı önlem almak istiyor.

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Türkiye genelinde 11 milyon 670 bin konut sigortalı. Sigortalılık oranı ise yüzde 58'e yaklaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, konut sigortasının önemini gözler önüne serdi. Vatandaşların da bu süreçte zorunlu deprem sigortasına (DASK) ilgisi arttı.

Depreme karşı sigortalama sistemi zaman zaman durgunluk yaşıyor, ancak gerçekleşen bir depremle birlikte gündeme gelerek hız kazanıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası, devlet tarafından sunulan bir güvence niteliğinde

Bu sigorta, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yapılıyor

Evlerinin ve ailelerinin geleceğini güvence altına almak isteyen konut sahipleri, en yakın sigorta acentesine veya banka şubesine giderek sigortalarını yaptırabilirler.

Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes poliçe sahibi olabilir.