Varşova'daki iki bina arasındaki kullanılmayan boşluğu değerlendirmek isteyen mimar, 14.5 metrekarelik, 'Dünyanın en dar evi'ni inşa etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki 'Dünyanın en dar binası' olarak adlandırılan yapı, görenleri şaşkına çeviriyor.

"Keret House" adı verilen ev, iki bina arasındaki boşluğa inşa edildi.

2009 yılında Polonyalı mimar Jakub Szczesny, Choldna Caddesi'ndeki 22 numaralı evin arasındaki boşluğu fark etti.

En dar alanı 72, en geniş alanı 152 cm

Kullanılmayan boşluğa bir yapı inşa etme hissine kapılan mimar, özgün bir proje olarak evi içindeki en dar alanı 72, en geniş alanı ise 152 cm olarak tasarlamaya karar verdi.

"İmkansız ev" 14.5 metrekare

Chlodna 22 ve Zelazna 74 binaları arasında inşa edilen ve ilk olarak "İmkansız ev" olarak isimlendirilen ev, toplamda 14.5 metrekare.