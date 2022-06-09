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    Dünyanın en pahalı binaları

    Gelişen teknolojinin mimari yapıya uyarlanması sonucunda ihtişamıyla göz dolduran yapılar ortaya çıkarken, maliyetleri de dudak uçuklattı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 10:09
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    Dünyanın en pahalı binaları

    Teknolojinin hızla gelişmesi, mimaride hayal gücünü artırıyor.

    Gelişen teknolojiye ayak uyduran binalar, fiyatları karşısında şoke ederken, görüntüsüyle de adeta büyülüyor.

    İnşalarına milyar dolarlar harcanan ihtişamlı yapılar, kentlerin de simgesi haline geliyor.

    İşte dünyanın en pahalı yapıları...

    Marina Bay Sands

    Dünyanın en pahalı yapısı Singapur'da bulunuyor.

    Singapur'un en ikonik yapılarından biri olan Marina Bay Sands oteli,3 kulenin üzerine tekne yerleştirilerek tasarlandı.

    Bu görkemli yapının maliyeti ise 6 milyar dolara patladı.

    Dünyanın en pahalı binaları #1

    Özgürlük Kulesi

    New York Manhattan'da 104 katlı olarak inşa edilen ve dünyanın en yüksek dördüncü binası olarak kabul edilen Özgürlük Kulesi One World Trade Center, tam olarak 3.80 milyar dolara mal edildi.

    Dünyanın en pahalı binaları #2

    City Of Dreams

    Dünyanın en pahalı resort otellerinden biri de Makao'da.

    Burada inşa edilen Citf Of Dreams için ise 2.75 milyar dolar ödendi.

    Dünyanın en pahalı binaları #3

    Bellagio

    Las Vegas'ta bulunan ve ihtişamıyla büyüleyen Bellagio otel için ise, 2.29 milyar dolar ödendi.

    Dünyanın en pahalı binaları #4

    Antilla

    2010 yılının sonunda Hindistan Mumbai'de, Mukesh Ambani'nin yaptırdığı Antilla'nın alt katı tamamen otomobil koleksiyonuna ayrıldı.

    173 metre yüksekliğe sahip olan Antilla'nın maliyeti ise 2.53 milyar dolar.

    Dünyanın en pahalı binaları #5


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