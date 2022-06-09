Dünyanın en pahalı binaları

Gelişen teknolojinin mimari yapıya uyarlanması sonucunda ihtişamıyla göz dolduran yapılar ortaya çıkarken, maliyetleri de dudak uçuklattı.

Teknolojinin hızla gelişmesi, mimaride hayal gücünü artırıyor.

Gelişen teknolojiye ayak uyduran binalar, fiyatları karşısında şoke ederken, görüntüsüyle de adeta büyülüyor.

İnşalarına milyar dolarlar harcanan ihtişamlı yapılar, kentlerin de simgesi haline geliyor.

İşte dünyanın en pahalı yapıları...

Marina Bay Sands

Dünyanın en pahalı yapısı Singapur'da bulunuyor.

Singapur'un en ikonik yapılarından biri olan Marina Bay Sands oteli,3 kulenin üzerine tekne yerleştirilerek tasarlandı.

Bu görkemli yapının maliyeti ise 6 milyar dolara patladı.

Özgürlük Kulesi

New York Manhattan'da 104 katlı olarak inşa edilen ve dünyanın en yüksek dördüncü binası olarak kabul edilen Özgürlük Kulesi One World Trade Center, tam olarak 3.80 milyar dolara mal edildi.

City Of Dreams

Dünyanın en pahalı resort otellerinden biri de Makao'da.

Burada inşa edilen Citf Of Dreams için ise 2.75 milyar dolar ödendi.

Bellagio

Las Vegas'ta bulunan ve ihtişamıyla büyüleyen Bellagio otel için ise, 2.29 milyar dolar ödendi.

Antilla

2010 yılının sonunda Hindistan Mumbai'de, Mukesh Ambani'nin yaptırdığı Antilla'nın alt katı tamamen otomobil koleksiyonuna ayrıldı.

173 metre yüksekliğe sahip olan Antilla'nın maliyeti ise 2.53 milyar dolar.