Elektronik ilan doğrulama sistemi 1 Kasım'da uygulamada Emlak ilanlarında 1 Kasım kritik tarih. Bu tarihten itibaren sitelere emlak ilanı verenler kimliklerini ibraz edecekler. Siteler de ilan verenlerin gerçek kişi olup olmadığından sorumlu tutulacak.

İHA

1 Kasım itibarıyla girilen ilanlar için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kuruluyor.

Düzenleme ile tüketici mağduriyetlerinin azaltılması ve ilanlardaki bilgi kirliliğinin de ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin kurulmasıyla ilgili bilgi veren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere kimlik doğrulama yapılabilmesi için bir portal görevi göreceğini aktardı.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ve aşamaları hakkında bilgi veren Özelmacıklı, şöyle konuştu:

Bu portal vasıtasıyla e-Devlet üzerinden kimlik, ünvan ve şirket yetkilisi doğrulaması yapılacak. EİDS portalının yazılımına ilişkin çalışmaların en kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Buna göre de 1 Kasım itibarıya, ilan girişlerinde artık kimlik doğrulaması başlamış olacak.

"2’nci adım yetki doğrulaması olacak"

Düzenlemenin 2 adımda gerçekleşmesinin planlandığını ifade eden Özelmacıklı, şu bilgileri aktardı:

1 Kasım itibariyle ilanlar yayınlanmadan önce artık kimlik doğrulaması yapılmış olacak. İkinci adımda ise yetki doğrulaması çalışmaları başlayacak. Bu aşamada ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiği ilanı yayınlamadan önce doğrulanacak. Bunun için de yetki doğrulaması yapılmasına ilişkin gerekli entegrasyonlar ile ilan platformlarının kendi yazılım geliştirme ve test süreçlerinin tamamlanması gerekecek.

Yeni sistemde neler amaçlanıyor

Özelmacıklı, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin uygulamasında karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ile kamuoyu talep ve beklentilerinin karşılanması amacıyla bir yönetmelik değişikliğine gidildiğini belirterek şu bilgileri aktardı:

31 Ağustos tarihinde yayınlanan bu düzenlemenin, 1 Kasım’da başlaması öngörüldü. Düzenleme ile internet ortamındaki ilanlara ilişkin olarak, ilan yayınlayan platformlara gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayınlamasından önce doğrulanması şartı getirildi. Ayrıca, ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayınlamadan önce doğrulama zorunluluğu bulunuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)