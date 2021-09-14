Eminevim’de Üst Düzey Atama Eminevim Genel Müdürlüğü Görevine Sait Aytaç Getirildi

Tasarruf finansmanı sektörünün lider şirketi Eminevim’in Genel Müdürlük görevine katılım bankacılığının deneyimli ismi Sait Aytaç getirildi.

Eminevim’den yapılan yazılı açıklamada, bankacılık ve finans sektörünün tanınan başarılı isimlerinden Sait Aytaç’ın 1 Eylül itibariyle şirketin Genel Müdürlüğü görevine getirildiği duyuruldu. Finans ve satış alanındaki uzmanlığı ve tecrübeleriyle Türkiye’nin önde gelen katılım bankalarının yönetim kademelerinde görev yapan Aytaç, yapılan atama sonrası iş hayatına Eminevim Genel Müdürü olarak devam edecek.

Uzun yıllar görev aldığı katılım bankacılığı ve finans sektörüne önemli hizmetlerde bulunan Aytaç, sahip olduğu deneyimlerle tasarruf finansman sektörünün kurucusu Eminevim’in başarılı performansına yön verecek.

Sait Aytaç Hakkında

1971 yılında Elazığ’da doğan Sait Aytaç, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Finans sektörüne Albaraka Türk’te başlayan Aytaç, Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Şube Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Satış Grup Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Aytaç son olarak Vakıf Katılım Bankası’nda Bireysel ve Ticari Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.