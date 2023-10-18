Emlak ilanı verenlerin kimlikleri doğrulanacak! 100 bin lira para cezası geliyor Artık bir gayrimenkulü satmak isteyen kişi, bir ilan sitesine ilan verirken kim olduğunu açıklayacak. İlan sitesi de bu kişinin yetki belgesi var mı ya da kötü niyetli bir kişi mi kontrol edecek. Uygulama ile birlikte piyasada spekülasyonların azalarak fiyatların düşmesi bekleniyor.

İHA

Son yıllarda ilan sitelerindeki rekabetin artmasıyla emlak ve otomotiv sektöründeki fahiş fiyat uygulamalarının da sayısı artmıştı.

Şimdi ilan sitelerinde kimlik ve yetki doğrulaması zorunluluğu uygulanması emlak dünyasını yeni bir döneme sokuyor.

Yani, taşınmaz ticareti yapan tüm işletmelerin yetki belgesi alması zorunlu hale gelecek. Bununla birlikte ilan siteleri, yayınlanan ilanların kim tarafından verildiğini, ilan sahibinin gerçek olup olmadığını ve iyi niyetli olup, olmadığını kontrol etmek için kimlik bilgilerini alabilecek.

1 Kasım’da yürürlüğe girecek

1 Kasım’da yürürlüğe girecek olan mevzuata uymayanlara 100 bin lira para cezası verilecek.

Ticaret Bakanlığı, kayıt dışı çalışmaları engellemek ve tüketicilere zarar veren uygulamaları önleyebilmek maksadıyla 31 Ağustos tarihinde yayınladığı yönetmelik ile internet sitelerinde ilan verenlere kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirileceğini açıklamıştı.

Gayrimenkul sektöründe adil ve rekabetçi bir ortam oluşacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gayrimenkul sektöründeki tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de daha adil ve rekabetçi bir ortam oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Uzmanlar karar ile emlak sektöründe rahatlama yaşanacağını, hem tüketicilerin hem de ilan verenlerin mağduriyet yaşamayacağını belirtti.

Emlak fiyatları düşebilir

Daha önce de otomotiv sektöründe getirilen düzenlemelerin sonucu olarak araç fiyatlarında çok büyük fiyat üşüşleri yaşanmıştı. 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelik ile de emlak fiyatlarında düşüş yaşanmasını bekliyoruz.

Uzmanlar, bu yönetmeliğin özellikle kötü niyetli ilan vericileri engellemek için düzenlendiğini belirtiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)