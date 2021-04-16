Hasankeyf-2 Köprüsü, hem yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak hem de Batman-Midyat yolunda baraj geçiş sorununa çözüm olacak.

Dicle Nehri üzerinde inşa edilen Hasankeyf-2 Köprüsü, 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girdi.

Bölünmüş yol standardındaki köprüde yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor.

YÜKSEKLİK 90 METRE

Maksimum ayak yüksekliği 90 metre, maksimum açıklığı 168 metre olan köprü, hibrit tasarıma sahip olarak yapıldı. Köprünün 681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli şekilde inşa edildi.

Hasankeyf-2 Köprüsü yarın açılacak VİDEO

YENİ YERLEŞİM YERİNE ULAŞIMI SAĞLAYACAK

Hasankeyf-2 Köprüsü, Ilısu Barajı çalışmaları kapsamında baraj göleti altında kalan Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun göl sahası dışından yeniden inşa edilmesi ve Hasankeyf'in yeni yerleşkesine ulaşımın sağlanması için projelendirildi.

Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasında bağlantı sağlayan ve yol güvenliğiyle konforu artırılan köprünün açılışını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yapması bekleniyor.