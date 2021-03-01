İzmir'de 2B arazilerine yapılan evler yıkılıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde 2B arazisine yapılmış 144 aykırı yapının yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların yıkılması için talimatı verdi.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, Yakaköy, Beşyol gibi yerlerde orman vasfını yitirmiş 2B arazilerine inşa edilen meskenlerin yıkım kararı onaylandı.

144 EV YIKILACAK

Bölgede yaklaşık 144 evin yıkımına karar verilirken iş makineleri ile bölgeye gelen Bornova Belediyesi ekipleri kepçeyle yıkım işlemine başladı.

Yıkım çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, yoğun güvenlik önlemi aldı.

2B ARAZİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde orman özelliği kalmamış, hazine adına orman alanları dışına çıkarılmış olan arazilerdir.











