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- Kapadokya’da kaçak yapılar yıkılıyor
Kapadokya’da kaçak yapılar yıkılıyor
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 25 kaçak yapı daha yıkıldı.
- İHA
- 25.01.2021 - 11:06
- Güncelleme : 25.01.2021 - 11:16
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya bölgesinde, kaçak yapıların yıkımı sürüyor.
Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ağıllı ve Aktepe Mahallelerinde bulunan 25 kaçak yapı yıkıldı.
TOPLAM 335 KAÇAK YAPI YIKILDI
Yıkımı tamamlanan 25 kaçak yapı ile birlikte bölgede Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yıkımı tamamlanan kaçak yapı sayısı 96’ya çıktı.
Kapadokya bölgesinde bugüne kadar 335 kaçak yapının yıkımı tamamlandı.