Taksim Camii'nin ibadete açılış tarihi

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve son hazırlıkları yapılan cami, ramazan ayının son cuma günü ibadete açılacak.

Taksim'de temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.

2 bin 482 metrekare arsa alanına yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediyor.

İSKELELER SÖKÜLDÜ

Caminin içerisindeki boyama işlemleri tamamlandı. Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri bitti. Camide yer alan iskeleler ise söküldü.

HAT YAZILARI YERİNE TAKILDI

Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazılarının montajı yapıldı, yerine takıldı ve boyama işleri bitirildi.

Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd suresinin 24'üncü ayeti yer alıyor.

Caminin iç alanına 6 hat levha asıldı. Hat levhalarında Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor.

Cami için özel olarak yaptırılan halıların imalatı tamamlandı ve döşenmesine başlanacak.

Caminin mihrabının yapımı bitirildi, minber ve vaaz kürsüsündeki taş kaplama işleri tamamlandı. Ayrıca caminin içerisindeki avizenin montajı yapılacak.

Bodrum katlardaki taş ve ahşap kaplama işlerinde de sona gelinirken caminin elektrik ve mekanik testleri tamamlandı.

ANA ÇELİK KAPI YERİNE TAKILACAK

Caminin içerisinde yer alan kapıların montajında sona yaklaşılırken çelikten yapılan 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre enindeki ana çelik kapı hazırlandı ve yerine takılacak.

RAMAZAN AYININ SON CUMASI AÇILACAK

Temizlik çalışmalarına başlanan caminin çevresindeki peyzaj çalışmaları da devam ediyor.

Son hazırlıkları yapılan ve 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği cami, Ramazan ayının son cuma günü ibadete açılacak.