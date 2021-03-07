Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi

Önümüzdeki aylarda açılması planlanan Ortahisar Millet Bahçesi’nde futbol sahası, tribün, buz ve kaykay pisti olacak.

Trabzonspor’un eski stadı Hüseyin Avni Aker’in yerinde yapımına başlanılan Ortahisar Millet Bahçesi, Türkiye’de ilk kez spor temalı millet bahçesi olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 62 dönümlük alanda inşası devam eden millet bahçesinde Türkiye’deki diğer millet bahçelerinde olmayan futbol sahası ve tribün olacak.

BUZ PATENİ SAHASI YAPILIYOR

Vatandaşların rahatlıkla spor yapabileceği bir sistem kurulan millet bahçesinde 400 metrekarelik alanlarda sentetik buz pateni sahası inşa ediliyor.

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı millet bahçesinde çocuklar ve gençler için 600 metrekare alanda da kaykay yapılabilecek 8 rampa ve çanak düzeneği yapıldı.

YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

7 binin üzerinde bitki ve ağacın dikilerek yeşil alana dönüştürülen millet bahçesinde millet kıraathanesi, restoran, eğlenme ve dinlenme alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları yer alacak.

Birinci etabının maliyeti yaklaşık 23 milyon lira olan Ortahisar Millet Bahçesi’nin altında 300 araçlık otopark da yapılıyor.

ŞEHRİN VİTRİN PROJESİ

Trabzon’un vitrin projelerinden olan millet bahçesinde 1 adet bin 12 seyirci kapasiteli tribün, 1 adet gösteri havuzu, 1 adet restoran, 1 adet millet kıraathanesi, 1 adet güvenlik müştemilatı, 1 adet su deposu bulunacak. Ayrıca 2 adet çocuk oyun alanı, 1 adet egzersiz alanı, bisiklet, koşu ve yaya yolları, 29 bin 719 metrekare çim alan, 6 bin 125 metrekare etkinlik alanı, bin 768 metre yürüyüş yolu, 270 metre bisiklet yolu, 326 metre koşu yolu yer alacak.

Çalışmalar kapsamında bin 16 adet ağaç ile 7 bin 432 çalı ve yer örtücü bitki dikimi yapılacak.





















