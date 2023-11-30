Emlak sektöründe kalifiye eleman açığı var İnşaat sektöründe elaman sorunu yeni yapılan binaların artması ile birlikte giderek artıyor. Sektörün uzmanları, inşaat sektöründeki eksiklikleri belirten bir değerlendirmede bulundu.

ensonhaber.com

İstanbul Anadolu yakasındaki 400’den fazla sektör temsilcisinin bir araya geldiği Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, kentsel dönüşümle birlikte yeni tehdit iklim krizine karşı binaların da “yeşil”e dönüştürülmesi gerektiğini belirtiyor.

"Kentsel Dönüşüm Başkanlığı" kararının doğru bir adım olduğunu belirten Şişik, inşaat sektöründe kalifiye eleman açığına değiniyor.

Sektörün son dönemde kalifiye eleman sorunuyla baş başa kaldığının altını çizen Şişik'in mimar ve mühendis fazlalığı varken kalifiye eleman açığının olduğunu ifade ederken, kalifiye elemanın belli bir kısmının deprem bölgesinde çalıştığını söyledi.

"Kentsel dönüşüm süreci hızlanacak"

Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanacağını beyan eden Şişik'in bu konudaki değerlendirmesi ise şöyle: