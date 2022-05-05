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    Emlak vergisi ödemeleri 31 Mayıs'ta sona erecek

    Bu yıl, emlak vergilerinin cep yakacağını söyleyen Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, vergilerde birinci taksit ödemeleri için verilen sürenin 31 Mayıs Salı günü son bulacağını söyledi.
    • 05.05.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 15:38
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    Emlak vergisi ödemeleri 31 Mayıs'ta sona erecek

    2022 yılında konut, arza ve arazilerde yüksek oranda bir artış yaşanırken, bu artışlar emlak vergilerini de etkiledi.

    Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şu ifadeleri kullandı:

    "Emlak vergileri bu sene cep yakacak"

    "2022-2025 yılları arasındaki emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınan arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde bu yıl yüksek artışlar yaşandı. Örneğin Cihangir Caddesi rayiç değer 23 bin TL seviyesinden, 41 bin TL seviyesine yükseldi. Birçok ilçede yaşanan bu artışlar nedeniyle emlak vergisi bu sene cep yakacak."

    "31 Mayıs'ta son bulacak"

    Özelmacıklı, "Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve varlığa dayalı bir vergi olan emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit 31 Mayıs’ta son bulacak. Türkiye’de sahip olunan bina, daire ve araziler yüzde 0,1 ile yüzde 0,6 arasında değişen oranlarda emlak vergisine tabi oluyorlar. Vergi oranları arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Ayrıca taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı da vergi değerinin yüzde 10’u olarak uygulanmaya devam ediyor." dedi.

    Emlak vergisi ödemeleri 31 Mayıs ta sona erecek #1

    "Kat, konum gibi birçok kriter dikkate alınmıyor"

    Özelmacıklı, "Emlak vergisi tapu harçlarından, veraset ve intikalden vergilerine, konut teslimlerindeki KDV oranlarından, emsal kira bedellerine kadar birçok alanı etkiliyor. Takdir komisyonları ise sadece dört yılda bir toplanarak arazi ve arsa rayiçlerini belirliyorlar. Lakin değer tespitlerinde cadde ve sokak değerleri dışında dikkate alınması gereken cephe, manzara, kat, konum gibi birçok kriter dikkate alınmıyor. Yapılacak düzenleme ile, otoparkı olan, enerji kimlik belgesi iyi seviyede yani A olan, dış cephesi kentsel tasarıma uygun olan gibi kriterler ile emlak vergilerinde avantajlar sağlanmalı." açıklamalarında bulundu.

    Vergiden muaf olanlar

    Özelmacıklı, "Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ayrıca gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaftır." diye konuştu.

    Emlak vergisi ödemeleri 31 Mayıs ta sona erecek #2


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