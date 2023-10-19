Emlakçılardan öz eleştiri: Fiyatları biz kendimiz abartıyoruz, artırıyoruz Emlak piyasasında fahiş fiyat artışına neden olan kötü niyetli uygulamalara cezalar yansırken, konunun uzmanları da yaşananları gözler önüne seriyor.

ANKA

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe kayıt dışı, spekülatif amaçlı ilan paylaşan kişilere karşı tedbir aldı.

İlan yayınlayan site, bu kişilerin gerçek olup olmadığı, yetkili bulunup bulunmadığı ve iyi niyetle olup olmadığı konusunda belge alacak, eğer kurallara uymazsa da 100 bin lira para cezasına çarptırılacak.

Uygulama 1 Kasım'dan itibaren yürürlükte olacak.

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, internet üzerinden ilan siteleri aracılığıyla konut sektöründe fahiş fiyata neden olan kişilere ceza verildiğini söyleyerek, şu öz eleştiriyi yaptı:

Siz 1 Eylül itibarıyla girmiş olduğunuz ilan 2 milyon ise bu ilanı ekim ayının başı veya 15’inde 4 milyon ve üzeri yaptıysanız devlet bunu tespit ediyor ve 100 bin TL cezayı kesiyor. Fiyatları biz kendimiz abartıyoruz, arttırıyoruz. Kiralıklarda da aynı şekilde, bundan 10-15 gün önce 6-8 bin liraya verilen kiralara şu an 15-20 bin lira rakamlar çekmeye başladılar. Mal sahipleri emlakçılara vermiş olduğu satılık ilanlarıyla ilgili kesinlikle sözleşme yapmaları sözleşmesi olmayanlarla ilgili ceza uygulanmasına başlanacak.

"İlanlarda fahiş fiyat artışına ceza veriliyor"

Feda, bugün yaptığı açıklamada, 1 Eylül tarihinden itibaren ilan sitelerinde gayrimenkul satışlarına yüzde 100 ve üzeri artış yapanlara 100 bin TL ceza kesildiğini ifade etti.

"Tapudaki satışlarda gerçek fiyat yazmıyor"

Ayrıca Feda, tapudaki satışlarda konutların gerçek satış rakamlarının yansıtılmadığını ileri sürerek şunları söyledi: