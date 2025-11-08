Enerji Kimlik Belgesi düzenlenen bina sayısı 1,4 milyona ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeriyor.

Binalarda tüketilen enerji miktarını sınırlandırarak, kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının izlenebildiği Enerji Kimlik Belgesi, uygulamanın başladığı 2011'den bu yana 1 milyon 430 bin binaya düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Enerji Kimlik Belgesi ile binaların enerji tüketimleri ve sera gazı emisyonları A, B, C, D, E, F ve G olarak değişen referans ölçeğine göre sınıflandırılarak gösteriliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı ise en düşük verimli seviyeyi belirtiyor.

ZORUNLU

Türkiye'de, 1 Ocak 2011'den sonra yapılan yeni binalar için Yapı Kullanma İzin Belgesi alınması aşamasında, Enerji Kimlik Belgesi'nin ilgili idarelere sunulması, enerji performans ve sera gazı salınım sınıfının da en az C olması zorunluluğu getirildi.

Uygulamanın başladığı 2011'den itibaren 1 milyon 100 bin yeni, 330 bin mevcut bina için Enerji Kimlik Belgesi alındı.

EN ÇOK BELGE ALANLAR

En çok belge ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da oluşturuldu.

SAYFA SAYFA ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Yetkili uzmanlar tarafından düzenlenen Enerji Kimlik Belgesi, aslında üç bölümden oluşan kapsamlı bir rapor niteliğinde.

İlk sayfa, binanın kimlik kartı niteliğinde:

Binanın adresi, modeli ve genel enerji performans sınıfı burada yer alıyor. Ayrıca sera gazı emisyonu, ısıtma-soğutma-sıcak su-havalandırma-aydınlatma sistemlerinin ayrı ayrı tüketim değerleri ve performans sınıfları da bu sayfada listeleniyor. Eğer binada yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyorsa, bu sistemlerin üretim miktarları ve oranları da yine ilk sayfada görülebiliyor.

İkinci sayfa, yapının dış kabuğunu mercek altına alıyor:

Duvarlardan çatıya, döşemeden pencereye kadar tüm yapı elemanlarının özellikleri ve ısı yalıtım durumu, bu bölümde ayrıntılı şekilde ortaya konuyor.

Üçüncü sayfa ise teknik altyapının röntgeni şeklinde:

Binada kullanılan mekanik sistemlere ilişkin veriler; ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma ekipmanları ile varsa kojenerasyon sistemlerine dair bilgiler, bu son bölümde bulunuyor.