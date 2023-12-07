Enflasyonun düşüşü etkiledi! ABD'de mortgage faizleri geriledi

ABD'de artan faizler konut alımının önünde engel oluşturken, ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler faizleri düşüş yönüne çevirdi.
Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 1 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,8 arttı.
Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular önceki haftaya kıyasla yüzde 0,3 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 14 yükseldi.
30 yıl vadeli mortgage
Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,37'den yüzde 7,17'ye inerek ağustos ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
15 yıl vadeli mortgage
Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,88'den yüzde 6,80'e düştü.
ABD'de yavaşlayan enflasyon faizleri düşürdü
MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, faizlerdeki son düşüşün arkasında, yavaşlayan enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım döngüsünde sona geldiğine dair piyasa beklentilerinin yer aldığını belirtti.
Yeniden finansman başvuruları arttı
Kan, yeniden finansman başvurularının 2021'in sonundan bu yana ilk kez art arda ikinci haftada yıllık bazda artış göstererek 2 ayın en güçlü haftasını gördüğüne işaret etti.
Satın alma koşulları hala zorlu
Ayrıca Kan, satın alma başvurularının ise geçen yıla kıyasla düşük kalmaya devam ettiğini ve bu durumun düşük konut stoku ile hala zorlu olan satın alma koşullarından kaynaklandığını aktardı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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