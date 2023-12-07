Enflasyonun düşüşü etkiledi! ABD'de mortgage faizleri geriledi ABD'de yüksek seyreden 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,17 ile ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

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ABD'de artan faizler konut alımının önünde engel oluşturken, ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler faizleri düşüş yönüne çevirdi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 1 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,8 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular önceki haftaya kıyasla yüzde 0,3 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 14 yükseldi.

30 yıl vadeli mortgage

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,37'den yüzde 7,17'ye inerek ağustos ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

15 yıl vadeli mortgage

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,88'den yüzde 6,80'e düştü.

ABD'de yavaşlayan enflasyon faizleri düşürdü

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, faizlerdeki son düşüşün arkasında, yavaşlayan enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım döngüsünde sona geldiğine dair piyasa beklentilerinin yer aldığını belirtti.

Yeniden finansman başvuruları arttı

Kan, yeniden finansman başvurularının 2021'in sonundan bu yana ilk kez art arda ikinci haftada yıllık bazda artış göstererek 2 ayın en güçlü haftasını gördüğüne işaret etti.

Satın alma koşulları hala zorlu

Ayrıca Kan, satın alma başvurularının ise geçen yıla kıyasla düşük kalmaya devam ettiğini ve bu durumun düşük konut stoku ile hala zorlu olan satın alma koşullarından kaynaklandığını aktardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)