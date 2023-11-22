Esenyurt, ekim ayında İstanbul'un konut satış lideri oldu Türkiye genelinde ekim ayında en fazla konut satışı İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'un ilçeleri incelendiğinde ise en fazla konutun 40 bin 545 adetle Esenyurt'ta satıldığı belirlendi.

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Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu.

İstanbul'da konut satışlarında ilk üç

İstanbul'da konut satışında Esenyurt 40 bin 545 ile birinci, Beylikdüzü 11 bin 864 ile ikinci ve Pendik 10 bin 654 ile üçüncü oldu.

İstanbul'un ilçelerine göre konut satışları:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı Ekim 2023 tarihli Konut Satış İstatistikleri verisine göre ilçe ilçe İstanbul'daki konut satış adetleri şöyle:

Adalar: 324

Arnavutköy: 4 bin 40

Ataşehir: 6 bin 888

Avcılar: 6 bin 639

Bağcılar: 3 bin 897

Bahçelievler: 8 bin 82

Bakırköy: 3 bin 449

Başakşehir: 9 bin 44

Bayrampaşa: 3 bin 656

Beşiktaş: 2 bin 701

Beykoz: 560

Beylikdüzü: 11 bin 864

Beyoğlu: 2 bin 260

Büyükçekmece: 6 bin 214

Çatalca: 734

Çekmeköy: 5 bin 82

Esenler: 2 bin 962

Esenyurt: 40 bin 545

Eyüp: 4 bin 923

Fatih: 4 bin 418

Gaziosmanpaşa: 5 bin 701

Güngören: 2 bin 830

Kadıköy: 7 bin 575

Kağıthane: 6 bin 562

Kartal: 8 bin 215

Küçükçekmece: 9 bin 619

Maltepe: 7 bin 460

Pendik: 10 bin 654

Sancaktepe: 9 bin 890

Sarıyer: 2 bin 540

Silivri: 4 bin 170

Sultanbeyli: 1.092

Sultangazi: 5 bin 923

Şile: 747

Şişli: 4 bin 432

Tuzla: 7 bin 460

Ümraniye: 8 bin 882

Üsküdar: 4 bin 929

Zeytinburnu: 2 bin 804