Esenyurt, ekim ayında İstanbul'un konut satış lideri oldu

Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu.
Konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu.
Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.
Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu.
İstanbul'da konut satışlarında ilk üç
İstanbul'da konut satışında Esenyurt 40 bin 545 ile birinci, Beylikdüzü 11 bin 864 ile ikinci ve Pendik 10 bin 654 ile üçüncü oldu.
İstanbul'un ilçelerine göre konut satışları:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı Ekim 2023 tarihli Konut Satış İstatistikleri verisine göre ilçe ilçe İstanbul'daki konut satış adetleri şöyle:
Adalar: 324
Arnavutköy: 4 bin 40
Ataşehir: 6 bin 888
Avcılar: 6 bin 639
Bağcılar: 3 bin 897
Bahçelievler: 8 bin 82
Bakırköy: 3 bin 449
Başakşehir: 9 bin 44
Bayrampaşa: 3 bin 656
Beşiktaş: 2 bin 701
Beykoz: 560
Beylikdüzü: 11 bin 864
Beyoğlu: 2 bin 260
Büyükçekmece: 6 bin 214
Çatalca: 734
Çekmeköy: 5 bin 82
Esenler: 2 bin 962
Esenyurt: 40 bin 545
Eyüp: 4 bin 923
Fatih: 4 bin 418
Gaziosmanpaşa: 5 bin 701
Güngören: 2 bin 830
Kadıköy: 7 bin 575
Kağıthane: 6 bin 562
Kartal: 8 bin 215
Küçükçekmece: 9 bin 619
Maltepe: 7 bin 460
Pendik: 10 bin 654
Sancaktepe: 9 bin 890
Sarıyer: 2 bin 540
Silivri: 4 bin 170
Sultanbeyli: 1.092
Sultangazi: 5 bin 923
Şile: 747
Şişli: 4 bin 432
Tuzla: 7 bin 460
Ümraniye: 8 bin 882
Üsküdar: 4 bin 929
Zeytinburnu: 2 bin 804
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