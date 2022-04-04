Ev dekorasyonunda öne çıkan iç mekan stilleri

Farklı düşünce tarzlarının beraberinde getirdiği zevkler yaşam alanlarına yansırken, bu farklılıkların harmanlandığı stiller iç mekan tasarımlarında ortaya çıkıyor.

Her geçen yıl belirli tarzların yanı sıra görülmemiş, olağandışı tarzlar türemeye devam ediyor.

Herkesin düşünce ve yaşam tarzı gibi özel ve birbirinden farklı hayal dünyası, yaşam alanlarında öne çıkıyor.

İç mekanları geçmişten günümüze kadar incelediğimizde, birçok farklı stille karşılaşıyoruz.

Tarzlar, birbirine tepki olarak ortaya çıkan kavramlar harmanlanıp, bütün haline gelen stil sentezleri ve daha fazlası...

İşte iç mekan stillerinde öne çıkanlar:

MODERN İÇ MİMARİ

Aksesuarlarına kadar sadelikten yana olan bu stil düz ve net çizgilere, basit renkler ve cam çelik malzemelerinin kullanıldığı bir konsept.

Modern tarzda bir konsept oluşturmak için karmaşık ve yorucu görüntülerden uzak durulması gerekir.

MİNİMALİST İÇ MİMARİ

Sadeliği ve nesnelliği öne çıkaran, az ve öz cümlesinin tam olarak karşılığı bir stildir. Minimalist stil, modern mimari kavramının sadeleştirilmiş halidir.

Nötr ve yumuşak geçişli renkler tercih edilip, temiz histen yana bir görüntü oluşturulur.

ENDÜSTRİYEL İÇ MİMARİ

Bekar evi olarak adlandırılan endüstriyel tasarımda, bitmemişlik hissi vardır. bir depodan veya kuş bakışı görüntüden esinlenilir.

Tamamlanmamışlık hissi yaratan bu stil, asma veya çatı katlarıyla birleştiğinde oldukça hoş bir görüntü yaratır.

İSKANDİNAV İÇ MİMARİ

İskandinav ülkelerindeki yaşam sadeliği, dekorasyona yansıtılır. Sanat eseri hissi veren stilde, beyaz renk ve genellikle ahşap tahta givi döşeme unsurları birleştirilir.

Fazka aksesuardan kaçınılarak, fonksiyonel mobilyalar tercih edilir.

GELENEKSEL İÇ MİMARİ

Görkemli mobilyaların tercih edildiği mimari stilinde, fazla miktarda aksesuara yer verilir. Ahşap, karanlık, zengin renkler, gösterişli parçalar kullanılır.