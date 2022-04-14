Ev kiralamak isteyenleri ilgilendiriyor: Kira sözleşmesi

Mülk sahibi ve kiracı adayı arasında daha sonra pişmanlık yaşamamak, oluşabilecek sorunların önüne geçebilmek için kira sözleşmesini doğru bir şekilde imzalamalısınız.

Mülk sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren konulardan biri de kira sözleşmesi.

Kira kontratı, her iki tarafında ileride yaşayacağı sorunların önüne geçmek için gerekli unsurlardandır.

Sözleşmedeki maddelere dikkat edilmediği takdirde karşılıklı belirlediğiniz sorumlulukların sınırlarında sorun yaşamanıza ve mağdur olmanıza sebep olabilir.

Biz de mülk sahibi ve kiracı adaylarının ortak konusu olan kira sözleşmesindeki önemli noktaları madde madde sıraladık.

Kira sözleşmesinde dikkat edilecek önemli noktalar

İlk olarak kira sözleşmesini imzaladığınız kişinin mal sahibi olup olmadığından emin olun. Eğer mal varlığı yoksa, yasal bir vekillik durumu araştırın.

Bir diğer madde ise kira kontratında belirtilen adresin, kiraladığınız yer olup olmadığını inceleyin.

Kira artış bedelinin hangi dönemlerde ve hangi tutarlarda yapılacağını sözleşmede açıkça belirtin.

Kiracı ve ev sahibinin adı soyadı ve TC kimlik numarası gibi önemli bilgilerin yazılmış olmasına dikkat edin.

Taraflar kontratı birlikte ve varsa kefiller huzurunda imzalamalıdır.

Kira bedellerinin, mal sahibinin hangi banka hesabına ve hangi tarihler arasında ödeneceği net bir şekilde sözleşmede belirterek, mümkün olduğunca banka hesabına “kira bedeli” olarak gönderin. (Havale ve EFT ücreti kiracıya aittir).

Depozito veriyorsanız neden verdiğinizi ve hangi şartlarda geri alınacağı mutlaka yazın. Daha sonradan sorun yaşayabilirsiniz.

Kiralanan konutun hangi koşullarda teslim edildiğini ve demirbaşların mevcut durumunu anlatan bir maddeyi detaylandırarak yazın. Çünkü verdiğiniz depozitonun geri alınma ihtimalini bu maddeler belirlemektedir.

Kira sözleşmesi, "Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir (Türk Borçlar Kanunu Madde 299)."