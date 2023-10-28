Ev sahipleri en çok 'Kiracımı nasıl çıkartırım?' diye soruyor

Emlakçıların son günlerde telefonları susmuyor. Arayanların çoğu satılık veya kiralık ev sormak yerine "Kiracımı nasıl çıkartırım?" diye soruyor.
Son günlerde yaşanan kiracı-ev sahibi çekişmeleri emlakçılara da yansıdı.
Kiracısını çıkartıp daha yüksek oranda kiraya vermek isteyen ev sahipleri, kiracısını çıkartma hesapları yaparak, emlakçıların bilgisinden yararlanmak istiyor.
Çözüm: Arabulucular
Emlakçılar ise arayan ev sahiplerini kendilerinin çözüm noktası olmadığını belirterek, 1 Eylül’de yürürlüğe giren arabuluculuk hizmetlerine yönlendiriyor.
Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı
Emlakçılar, ev sahiplerinin kira fiyatlarını düşük bulduğu için kiracıları evden çıkartmaya çalıştığını, kiracıların ise kiralık ev bulamadıkları için kalma mücadelesi verdiklerini aktarıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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