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Ev sahipleri en çok 'Kiracımı nasıl çıkartırım?' diye soruyor

Ev sahipleri en çok 'Kiracımı nasıl çıkartırım?' diye soruyor Emlakçıların telefonları susmuyor, arayan hep aynı soruyu soruyor. Emlakçılar ev sahipleri ve kiracıların ayrı ayrı haklı oldukları konular olduğunu belirtip, böyle bir dönemi ilk kez yaşadıklarını dile getiriyor.