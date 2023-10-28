Ev sahipleri en çok 'Kiracımı nasıl çıkartırım?' diye soruyor
İHA

Emlakçıların son günlerde telefonları susmuyor. Arayanların çoğu satılık veya kiralık ev sormak yerine "Kiracımı nasıl çıkartırım?" diye soruyor.

Son günlerde yaşanan kiracı-ev sahibi çekişmeleri emlakçılara da yansıdı.

Kiracısını çıkartıp daha yüksek oranda kiraya vermek isteyen ev sahipleri, kiracısını çıkartma hesapları yaparak, emlakçıların bilgisinden yararlanmak istiyor.

Çözüm: Arabulucular

Emlakçılar ise arayan ev sahiplerini kendilerinin çözüm noktası olmadığını belirterek, 1 Eylül’de yürürlüğe giren arabuluculuk hizmetlerine yönlendiriyor.

Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı

Emlakçılar, ev sahiplerinin kira fiyatlarını düşük bulduğu için kiracıları evden çıkartmaya çalıştığını, kiracıların ise kiralık ev bulamadıkları için kalma mücadelesi verdiklerini aktarıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)