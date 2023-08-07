Ev sahipleri tercih değiştirdi: Bekara ve öğrenciye kiralık ev dönemi başladı Kiralardaki önlenemez fiyat artışı ev sahiplerinin tutumunun da değişmesine yol açtı. Artık aileler yerine kısa süreliğine ev tutan bekarlar ve öğrenciler tercih edilmeye başlandı.

DHA

Önceki yıllarda uzun süre kalacak kiracılar arayan ev sahipleri kiralardaki yükseliş nedeniyle farklı tercihlere yöneldi.

Kiralık evler de azalınca tablo tam tersine döndü.

Kısa süreliğine kiraya çıkacak bekarlar ve öğrencilere daha fazla ev verilmeye başlandı.

"Bekar olsun yarın evlenir gider"

Öğrencilerin genellikle kısa süreli ev kiraladığını anlatan İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, ev sahiplerinin uzun süreli kiracı istemediğini belirterek, "Eskiden, 'Bekara ev vermeyiz' derlerdi. Piyasada daire çok fazlaydı. Uzun süre kalacak bir kiracı tercih edilirdi ancak artık Türkiye'deki kiralık daire arayışı arttı. Mülk sahipleri doğal olarak en kısa süre kalacak kiracı arayışına yöneldi. Eskiden ev sahipleri öğrencilere, bekara ev vermezlerdi. Şimdi ise üniversitede son sınıf ya da 3'üncü sınıf öğrencileri tercih ediliyor. 'Bekar olsun yarın evlenir gider' diyorlar" diye konuştu.

"Kiralar yüzde 30 artacak"

Kiralık daire sayısının az olmasının fiyatları da artırdığını söyleyen Akgün, eylül ayında yüzde 30 daha artış beklediklerini belirtti.

Talebin artması ile ev sahiplerinin daha da seçici olduğunu anlatan Akgün, şunları söyledi: