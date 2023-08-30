Ev sahiplerinin kiracı tercihi değişti! Öğrenciler baş tacı Üniversite kayıtlarının başladığı bugünlerde kiralık ev sorunu yaşanıyor. Uzmanlara göre, böylelikle İstanbul'da kiralık konut arayanların sayısı artacak ve daralan pazarda zorluklar tekrar gün yüzüne çıkacak.

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İHA

Üniversite öğrencilerinin 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi için kayıt süreci 28 Ağustos itibarıyla başladı.

Türkiye genelinde kiralık ev ve yurt telaşına girildi.

İstanbul’a yaklaşık 200 bin öğrencinin de yurt içi ve yurt dışından gelmesi bekleniyor.

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla İstanbul’da kiralık ev hareketliliği arttı.

Son dönemde sürekli yükselen kira ücretleri ve yüzde 25 kira zam sınırı ile ev sahipleri istedikleri kira ücretini alamıyordu.

Ev sahipleri kiracı olarak artık öğrencileri tercih ediyor

Ev sahiplerinin kiracı tercihi değişti. Emlak uzmanlarına göre, eskiden durum tam tersiydi, herkes kiralık ev bulabiliyordu. Aileler kiracı olarak tercih ediliyordu. Şimdi ise öğrenciler sadece okul döneminde kirada kalıyor. Birden fazla öğrenci kalıyorsa en üst sınıfta olanlara kira kontratı yapılıyor

Ev sahiplerinin artık kısa dönem oturacakları ve tahliye kısmında sorun çıkarmayacakları düşüncesiyle kiracı olarak öğrencileri tercih etmesi yeni bir durum.

Buna rağmen konut arzının yetersiz olması nedeniyle kiralık ev bulmakta zorluk yaşanıyor.

İstanbul’da konut ve kiralık ev arzı düşük

Üniversite kayıt dönemlerinde kiralık evlere her zaman talebin arttığını belirten sektör temsilcileri özellikle İstanbul’da konut ve kiralık ev arzının düşük seviyede olduğunu aktarıyor.