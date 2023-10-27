Evler küçülüyor, ninimalizm yaşam biçimine dönüşüyor Artık mimarlık firmaları doğa ile kucaklaşan ve şehirlerin çeperlerine uygun mini evler, mini yapılar tasarlıyor.

DHA

Konutlardaki fahiş fiyat artışı, ev sahibi olmayı zorlaştırıyor.

Daha düşük maliyetli konut çözümleri arayışı, sektörü yeni yollara yöneltti.

Sektör temsilcileri, İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların daha sade ve minimalist bir yaşam tarzını seçerek, çözümü tiny house'larda (küçük ev) bulduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, projelerinde minimalizmin temel ilkelerini esas almaya başladı.

Bir yaşam biçimi

Minimalizmin gayrimenkul sektöründe bir yaşam biçimine dönüştü.

Sektöre göre, Türkiye'nin genelinde bir ilgi var ama Çatalca, Bahçeköy ve Tekirdağ gibi bölgelerde "tiny house" projeleri daha çok talep görüyor.

Doğa ile iç içe olmak isteyenlerin tercihi

Yaşam alanları küçüldükçe maliyet de küçülüyor. Bu tür yapıları doğa ile iç içe olmak isteyen, huzur arayanlar tercih ediyor.

Tiny house'lar ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avrupa'da çokça kullanılıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)