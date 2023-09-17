Fiyatlar 3 aydır değişmedi! Çin'de konut fiyatlarındaki durgunluk devam ediyor Dünyada, artan maliyetler, yüksek faiz ve belirsizlikler konut ve inşaat sektöründeki durgunluğu tetikliyor. Çin'in ekonomisinde ağırlıklı yeri olan gayrimenkul sektöründe ise gerileme hakim.

AA

Çin'de gayrimenkul sektöründe çalışan dev kuruluşların iflasların etkisi ülke genelinde yankılanıyor.

Sektördeki süregelen borç problemleri ve yatırımlardaki azalışa paralel konut fiyatlarındaki durgunluk ise sürüyor.

Çin'de gayrimenkul yatırımları, bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 geriledi.

Çin'in resmi Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, yeni konut fiyatları ağustos ayında önceki aya kıyasla ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin 17'sinde arttı, 53'ünde sabit kaldı veya azaldı.

Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yeni konut fiyatları geriledi

"Birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan, ülkenin en fazla nüfusuna sahip 4 kenti Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yeni konut fiyatları, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 azaldı.

Fiyatlar 3 aydır aynı kaldı

Böylece fiyatlar bu kentlerde haziran ve temmuz aylarının ardından ağustosta da artış göstermedi.

31 kentte konut fiyatları azaldı

Yeni konut fiyatları, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan büyük ve orta ölçekli 31 kentte önceki aya göre yüzde 0,2, "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 kentte ise yüzde 0,4 geriledi.

İkinci el konut fiyatları düştü

İkinci el konut fiyatları da geçen yılın aynı dönemine göre "birinci kuşakta" yüzde 1,6, "ikinci kuşakta" yüzde 3, "üçüncü kuşakta" ise yüzde 3,5 düştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)