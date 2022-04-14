Gayrimenkul alarak 4 yılda 20 bin yabancı Türk vatandaşı oldu

Gayrimenkul alarak 4 yılda 20 bin yabancı Türk vatandaşı oldu

Son yıllarda 20 bin civarı yabancıya vatandaşlık verildiği belirlenirken, gayrimenkul alımları günden güne artan yabancıların alması gereken taşınmaz değeri yükseltildi.

Rusya-Ukrayna savaşı göç dalgasını hararetlendirip, yabancıya konut satışları artarken, gayrimenkul fiyatları da gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Türkiye'den ev almak isteyen yabancıların 2012 yılında yürürlüğe giren Türkiye'ye 1 milyon dolar ödeme karşılığı vatandaşlık hakkı verilmişti. Cumhurbaşkanlığının 2018'de düzenlediği kararnameyle Türk vatandaşlığına geçiş için alınması gereken taşınmaz bedelinin 250 bin dolara indirildi.

Satın almaları gereken taşınmaz değeri 400 bin dolara yükseldi

Son olarak kabine toplantısı ardından yatırımla vatandaşlık alabilmek için satın alınması gereken taşınmaz değeri, 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen ay yaptığı açıklamada 2022 yılının ilk 2 ayında yabancılara 8 bin 777 adet konut satıldı.

Son 4 yılda 20 bin yabancı Türk vatandaşı oldu

Bu bağlamda son 4 yılda Türk vatandaşlığı kapsamında ev satılan yabancı sayısının 20 bini geçtiği belirlendi.

Türkiye'de en çok Iraklılara konut satıldığı belirlenirken, bu sırayı İran, Rusya, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Afganistan takip ediyor.

Son 1 yılda İstanbul'da yabancılara 26 bin 269 konut satılırken, Antalya'da ise 12 bin 384 yabancıya satıldı.