Gayrimenkul alımlarında dikkat edilecekleri, konunun uzmanı, Ensonhaber okuru için sıraladı.

Avukat Burak Önder'e "Gayrimenkul almadan önce riskini nasıl öğrenebiliriz?" diye sorduk.

Önder, arsa, konut ve iş yeri gibi gayrimenkulün ülkemizde yaygın bir yatırım aracı olarak görüldüğünü ama bunun yanı sıra riskler de içerdiğini "dile getirdi.

"Gayrimenkulü satın almadan önce tapu müdürlüğüne gidilmeli"

Bu riskleri en aza indirmek için hızlı karar vermeden önce araştırma yapmayı öneren Avukat Önder'in ilk önerisi, "Gayrimenkulü satın almadan önce tapu müdürlüğüne gidilerek, tapu kayıtlarına kesinlikle bakılmalı, taşınmaz üzerinde ipotek, şerh var mı yok mu öğrenilmeli." oldu.

Gayrimenkul almadan önce riskini öğrenmek için yapılacakların listesi:

Bu dönemde riskleri kontrol eden, danışmanların bulunduğunu ve hukuki işlemleri yerine getirirken de bir avukattan yardım alınmasını tavsiye eden Önder'in gayrimenkul almadan önce yapılacaklara dair önerileri de şöyle listeleniyor:

Gayrimenkulü satın almadan önce tapu müdürlüğüne gidilerek, tapu kayıtlarına kesinlikle bakılmalı, taşınmaz üzerinde ipotek, şerh var mı yok mu öğrenilmeli.

Buna ek olarak satıcı olduğunu iddia eden kişinin taşınmazın sahibi olup olmadığını anlamak için tapu kaydı isteyebilirsiniz.

Satın alacağınız konut, aile konutu ise satıcının eşinin de onayını aldığınızdan emin olmalısınız, çünkü satın alma gerçekleşmiş olsa bile tapu iptaliyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Taşınmaz için bir eksperden fiyat belirlemesi yapması istenebilir, çünkü talep edilen fiyatın emsallerine göre aşırı olmasını kimse istemeyecektir.

Ayrıca krediye uygun ödemeyle alınacak gayrimenkul seçmeye çalışmalısınız ileride bir gün siz de satmak isterseniz krediye uygun olmayan bir yeri sadece nakiti olan alıcı bulmaya çalışarak satabilirsiniz. Bu da alım yapabilecek kişi sayısını fazla ölçüde kısıtlayacak ve gayrimenkulun satışını zorlaştıracaktır.

Belediyeye gidilerek imar planlarında bir değişiklik var mı, iskan var mı-yok mu, size gösterilen ev ile arsa, parsel, kat, daire vs uyumlu mu diye bakabilirsiniz. Örneğin: gayrimenkulü aldığınızı, yerleştiğinizi düşünün iki ay sonra öğreniyorsunuz ki kentsel dönüşüme başlanılacak. Bu tarz sıkıntıları yaşamamak için en iyi seçenek belediyeden bilgi almaktır. Bu gibi durumlarla kentsel dönüşüm hayatımıza girdiğinden beri sık sık karşılaşıyoruz, riski önlemek tamamiyle mümkün olmasa bile çoğu uyuşmazlık, alıcı yani tüketicinin araştırma yapmadan gayrimenkulü satın almasından kaynaklanıyor, bu sebeple ilk etapta bu araştırmaları yapmaya özen göstermeliyiz.

Almak istediğimiz gayrimenkul site içerisindeyse kuralları ve aidatları öğrenebilirsiniz çünkü size uygun olmayan kuralları olabilir (Örneğin apartmana köpek sokmak yasaksa köpeğinizle yaşamak zor olabilir.) Veya karşılayabileceğinizden çok daha yüksek aidatı olabilir.

Projeden alacağınız gayrimenkuller için de müteahhit şirketin maddi olanakları ve daha önceki işleri araştırılabilir, güven ilişkisi kurulduysa bile noterde sözleşme yapmanız maddeleri de açıkça belirlemeniz faydanıza olacaktır.