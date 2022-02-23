Gayrimenkul temsilcilerinin bir araya geldiği ‘Emlak Sektörünün Öncüleri’ buluşmasında, 2022 yılında emlak sektöründeki konut fiyatlarına ilişkin konuşmalar yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle pandemide küresel tedarik zincirinde kırılmalar yaşandı.

Bu kapsamda inşaat maliyetlerinde artış gözlemlendi ve bu durumla birlikte yeni konut yapımı neredeyse durdu.

Emlak sektöründe devam eden inşaatların bitirilmesi ve yeni konutların yapımıyla ev fiyatlarının gerileyebileceği düşünülüyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ‘Emlak Sektörünün Öncüleri’ buluşmasını bu yıl 5’inci kez gerçekleştirdi. Gayrimenkul sektörü temsilcilerinin katıldığı etkinlikte geçtiğimiz yıl gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeler ve 2022 yılı hedeflerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

KONUTUN DOĞRU BİR YATIRIM ARACI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Etkinlikte konuşan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, 2021 yılında konut satışında rekorlar kırıldığına dikkat çekerek konutun 2022 yılında da doğru bir yatırım aracı olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Akdoğan, konut fiyatlarındaki yükselişle ilgili olarak ise arz talep dengesinin sağlanmaması durumunda fiyatların düşmeyeceğini ifade etti.





"DÜŞÜK BÜTÇELİ YATIRIMCILAR ARAZİ YATIRIMINA YÖNELDİ"

2021 yılında sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendiren TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, "2021 yılı gayrimenkul sektörü çok hareketli geçti. 2021 yılında tüm gayrimenkul türlerinde 3 milyon adetten fazla satış yapıldı. Pandemi sonrası yükselen talep bu rakamı tetikledi. Konut fiyatlarının aşırı artması düşük bütçeli yatırımcıyı arazi yatırımına yönlendirdi. Doğru lokasyonlarda yapılan yatırımlar en fazla kazanç sağlayan yatırım araçlarından oldu. Fiyat artışları 2022’de de devam edeceği görülüyor. Yeni konut üretimini hızlandıramazsak fiyatlar düşmeyecektir. Konut önümüzdeki yıl da yatırımcısının yüzünü güldürecektir" dedi.

"21 NUMARALI GAYRİMENKUL HİZMETLETİ KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA ADAYIM"

Akdoğan, "Halk nezdinde mesleğimizin olumsuz bir imajı var. Mesleğimizin hak ettiği saygınlığı oluşturacak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Mesleğimize sahip çıkmak ve değerini artırmak hepimizin en önemli görevidir. Bu çerçevede ben de yaptığım istişareler ve dernek kurullarımızın oy birliği ile, kasım ayında yapılması planlanan İTO seçimlerinde, 21 numaralı Gayrimenkul Hizmetleri Komitesi'ne başkan adaylığımı huzurlarınızda açıklıyorum" diye konuştu.



