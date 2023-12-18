Gayrimenkul sektöründeki borç problemi sürüyor! Çin'de konut fiyatları geriledi Konut fiyatları tüm dünyada artarken, Çin'de de en büyük ekonomik sorunların başında geliyordu. Konut fiyatlarındaki küresel gerileme Çin'e de yansıdı. Ülkede yeni konut ve ikinci el konut fiyatında düşüş yaşanıyor.

AA

Koronavirüs salgını ile birlikte Çin'in gayrimenkul sektöründe problemler baş gösterdi.

İnşaat sektörünün çok önemli bir iş kolu olduğu Çin'de borç problemleri dünyanın gündemine oturdu.

Çin'deki vatandaşların aldığı konutun fiyatlarına ve ödedikleri kiralara yansıyan sorunlar en çok da istihdamı tehdit etti.

Çin'de gayrimenkul yatırımları, ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 gerilemişti.

Konut fiyatlarında düşüş

Çin'de gayrimenkul sektöründe süregelen borç problemleri ve yatırımlardaki azalışa paralel konut fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

Yeni ev fiyatları yüzde 0,4, ikinci el konut fiyatları yüzde 0,8 geriledi

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, kasımda, ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni ev fiyatları yüzde 0,4, ikinci el konut fiyatları yüzde 0,8 düştü.

70 kentin 59'unda yeni konut fiyatları, 69'unda ise ikinci el konut fiyatları, önceki aya kıyasla düşüş kaydetti.

İkinci el konut fiyatlarında, Ekim 2014'ten bu yana en hızlı düşüş kayıtlara geçti.

2023'ün 11 ayında satılan konutların toplam yüzey alanı 1 milyar metrekareye ulaşırken, geçen yıla kıyasla yüzde 8 geriledi.

Satışların toplam değeri 1,5 trilyon dolar

Satışların toplam değeri ise 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azalarak 10,5 trilyon yuana (yaklaşık 1,5 trilyon dolar) düştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)