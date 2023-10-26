Gayrimenkul yatırımcısının gözü Trakya'da Büyükşehirlerin günden güne büyümesi ve nüfuslarının artmasıyla arazi ve konut sorunu büyüyor. Yatırımcılar da arsaya yöneliyor.

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Konut stokunun yetersiz olması kira fiyatlarını olumsuz etkiliyor. İstanbullu yatırımcılar başta olmak üzere yatırım yapmak isteyenler gözünü Trakya’ya çevirdi.

İnsanlar yaşamak için de artık doğa ile köy yaşamı havasını tercih ediyor.

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olan Trakya, ticari ve arazi gayrimenkul anlamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımcının yüzünü güldürmeye devam edeceği öngörülüyor.

Başta Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere Trakya’da arsa satışlarına olan yüksek ilgi hiçbir dönem düşmüyor. Bu alandaki yatırımlar kârlılık oranını da yükseltiyor.

Bunun yanı sıra bölgeyi çevreleyen 1915 Çanakkale Köprüsü, büyük sanayi bölgeleri, deniz limanı ve daha birçok devlet destekli yatırımla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Trakya’nın, jeopolitik konumu cazip

Emlak uzmanları, Trakya’nın, jeopolitik konumunun doğal güzelliklere ve verimli topraklara sahip olması, gelişmiş karayolu ağının bulunması gibi özellikleri sayesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımcının yüzünü güldürmeye devam edeceği görüşünde.

Ticari fabrika depo ve arazi yatırımları

Ticari fabrika depo ve arazi yatırımları da giderek daha cazip hale geliyor.