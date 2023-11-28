Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin gözü yurt dışında Türkiye'de fahiş fiyat artışı ile birlikte gayrimenkulde yurt dışındaki fiyatlara yaklaşıldı. Birinci konutun dışındaki konutlarda krediye erişim sorunu yaşanıyor. Bu şartlarda yatırım için gayrimenkul alacakların bir kısmı için de yurt dışı seçeneği cazip olmaya başladı.

İHA

Son yıllarda artan emlak fiyatları, yurt dışı gayrimenkul fiyatları ile yarışır hale geldi.

Emlak fiyatlarının fahiş oranda artışı ve gayrimenkul satışı ile sağlanan avantajlar nedeniyle yurt dışı gayrimenkul yatırımları artmaya devam ediyor.

Uzmanlar, yatırım amaçlı alınan ikinci ve üçüncü evler için banka kredilerin kısıtlanması gibi uygulamaların da yatırımcıların yüzünün yurt dışına döndüğü görüşünü savunuyor.

Yatırımın amacı

Yurt dışı gayrimenkul alım artışının ilk sebebi her ne kadar döviz üzerinden kira getirisi gibi duruyorsa da aslında Avrupa Birliği’nde (AB) serbest dolaşım, vatandaşlık ya da oturum izni gibi birçok avantaj da alımı cazip hale getiriyor.

Emlak sektörü uzmanları, yurt dışı yatırımların yüzde 80 arttığını ifade ederek konuya dikkat çekiyor.

"Yatırım için ev alırken krediye ulaşım güçleşti"

Sürecin yurt içi enflasyon süreciyle alakalı olduğunu söyleyen Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

Artan enflasyon sebebiyle bir sıkılaşma politikası gerekli oldu ve bu sıkılaşma adımlarıyla birlikte biz yurt içi alıcıların özellikle krediye ulaşmalarında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı. Yatırım amaçlı ev alacak kişilerin artık kredi ile bir alım yapma şansları yok. En fazla yüzde 20’ye kadar finansman bulabiliyorlar. Geri kalan paranın tamamı nakit olarak ellerinde olmak durumunda. Süreç içerisinde son 3 yılda da yurt içi emlak piyasasında çok ciddi bir fiyat artışı oldu. Bu yüzden yurt dışı fiyatlarla neredeyse paralel bir emlak piyasasının var olmaya başladığını gördük. Yatırımcılar döviz üzerinden kira getirisi sağlamak amacıyla yurt dışı emlak sektörünü hareketli hale getirmeye başladılar.

"Kira getirisi dolar üzerinden"

Dolar üzerinden kira getirisi sağlanması, birçok ülkenin yatırım sonrası vatandaşlık, oturum izni ya da dolaşım hakkı vermesi gibi unsurlar da söz konusu olunca artık yurt dışına çokça yatırım yapıldığını görüyoruz. Yurt dışına finans akışı aslında çok istenen bir unsur değil ama kişilerin genel getiri beklentisi ile birlikte çok olağan bir gelişme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

"Yatırımlar devam edecek"

Döviz kurunun stabil olması enflasyonun yurt dışından yüksek oranlarda seyretmesi ile birlikte biz önümüzdeki süreçlerde de bu hareketlerin biraz daha hızlı olacağını ön gerebiliriz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)