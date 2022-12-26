Bölgede 5 bin 265 konut, 110 ticari birim olmak üzere toplam 5 bin 375 bağımsız birim kentsel dönüşüme girdi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları tüm illerde hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, kapsamlı bir dönüşüm projesi için çalışmalara başlandı.

Bölgede kentsel dönüşüm süreci başlamış ancak hak sahipleri ile uzlaşma sağlanamaması nedeniyle karar ertelenmişti.

4 mahalle ele alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, 2019 yılında kentsel dönüşüm faaliyetleri başlamıştı.

Bakanlık, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle başlatılan kentsel dönüşüm projelerinde 4 mahalle ele alındı.

5 bin 375 bağımsız birim üretiliyor

Bu kapsamda 5 alt bölgede 5 bin 265 konut, 110 ticari birim olmak üzere toplam 5 bin 375 bağımsız birimin üretimi başladı.

İHA'nın aktarımına göre; şimdiye kadar bin 81 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilirken, ocak ayı içerisinde 842 bağımsız birim olmak üzere toplamda bin 923 bağımsız birimin teslimi gerçekleştirilecek.

Gaziosmanpaşa'nın çehresi TOKİ ile değişti VİDEO



"Vatandaşlarımıza projeler bittikçe anahtar teslimi yapıyoruz"

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 2012 yılında başladığını söyleyen Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, “İstanbul’da kentsel dönüşüm faaliyetleri ile ilgili süreç 2012 yılında altı bin 306 sayılı kanunun yasalaşmasıyla başladı. Süreci sayın Cumhurbaşkanımız 5 Ekim 2012 tarihinde Esenler’de başlatmıştı. 695 bin konutta vatandaşlarımız sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamını sürdürmekte. Bu noktada İstanbul’un hem Anadolu Yakası'nda hem de Avrupa Yakası'nda toplamda 39 ilçede bakanlık eliyle çalışmalarımız yürütülmektedir. Burada vatandaşlarımıza projeler bittikçe anahtar teslimi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın hem güvenliklerini sağlıyoruz hem de eski komşularıyla beraber eski yaşam alanlarına kavuşturmuş oluyoruz.





"Bin 81 bağımsız birimin anahtar teslimi yapıldı"

Eyüpsultan ilçemizin İhsanbey Mahallesi’nde tahliye ve yıkım süreci aşamasındayız. Yaklaşık 653 bağımsız birimlik projemiz yakın zamanda inşaatlara başlamış olacak. Güngören ve Tozkoparan’da Gençosman Mahallerinde toplamda bin 770 bağımsız birimlik bir proje yönetiyoruz. Orada da anahtar teslimi yaptığımız etaplar var. Esenler ilçemizde Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi devam etmekte ve yaklaşık 60 bin konutluk bir projedir. Gaziosmanpaşa ilçemizde 2019 yılında Sayın Bakanımızın talimatlarıyla sürece bakanlık talimatıyla dahil olduk. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile beraber burada inşa faaliyetlerimiz halen devam etmektedir. Yaklaşık bin 81 bağımsız birimin anahtar teslimi yapıldı.” ifadelerini kullandı.