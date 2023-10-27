Gelecek yıl 700 bin hektar arazi toplulaştırılacak Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Tarım ve Orman Bakanlığı gelecek yıl 700 bin hektarda arazi toplulaştırma çalışması başlatacak. Bunun yanı sıra tescil işlemleri, toprak etüdü çalışmaları ve sulama alanlarının artırılması planlanacak.

AA

Atıl arazilerin bir araya getirilerek katma değer sağlaması çalışmaları 2024'te de devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu amaç doğrultusunda gelecek yıl 700 bin hektarda arazi toplulaştırma çalışması ve 603 bin hektarda tescil işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor.

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı incelendiğinde, geçen yıl itibarıyla 23,9 milyon hektar tarım arazisinin 16,5 milyon hektarı ekilen, 3 milyon hektarı nadasa bırakılan, 718 bin hektarı sebze yetiştirilen ve 3,7 milyon hektarı meyve, zeytin ağaçları ve bağcılık için ayrılan alanlardan oluştuğu görülüyor.

Tarım arazilerinin etkin kullanılması amaçlanıyor

Bakanlık öncülüğünde yürütülen projelerde, tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılmasına yönelik arazi kullanım planlarının tamamlanması, toprak veri tabanının oluşturulması, erozyonla mücadelenin etkinleştirilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor.

Kurumsal ve hukuki düzenleme ihtiyacı var

Tarım amaçlı arazi ediniminin kolaylaştırılması, tarımsal arazi piyasasının düzenlenmesi, mülkiyetten kaynaklanan ihtilafların giderilmesi, tarımsal üretimde kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılması ve işletme ölçeklerinin artırılmasına yönelik kurumsal ve hukuki düzenleme ihtiyacı devam ediyor.

7,3 milyon hektarlık alan

Arazi toplulaştırma çalışmalarında tescil işlemleri gerçekleştirilerek toplulaştırması tamamlanan alanın bu yılın sonunda 7,3 milyon hektara ulaşması bekleniyor.

Gelecek yıl ise 700 bin hektarda toplulaştırma çalışmasının başlatılması ve 603 bin hektarda tescil işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

Kentleşme ve sanayileşme gibi tarım dışı sektörlerden gelen talepler nedeniyle arazi ihtiyacı giderek artıyor.

941 bin hektarda detaylı toprak etüdü çalışmalarının tamamlanacak

Tarım, orman, çayır ve mera alanlarındaki koruma-kullanma dengesinin sağlanması için arazi kullanım planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar hızlandırıldı. Bu yıl arazi kullanım planlarının hazırlanması amacıyla 941 bin hektarda detaylı toprak etüdü çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.

Sulamaya açılan alan 7,1 milyon hektara çıkacak

Öte yandan sulu tarımın yaygınlaştırılmasıyla verimli sulama sistem ve tekniklerinin rolü daha da önem kazandı. Yürütülen çalışmalarla tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Sulamaya açılan alanın 7,1 milyon hektara ulaşacak

Bu kapsamda Devlet Su İşlerinin (DSİ) çalışmalarıyla bu yıl sonunda sulamaya açılan alanın 7,1 milyon hektara ulaşması bekleniyor.

DSİ tarafından yeni yapılacak projelerin borulu sistemle inşa edilmesi ve eski sulama sistemlerinin yenilenmesiyle gelecekte borulu sulama sistemlerinin oranının artacağı ve tarımda önemli miktarda su tasarrufunun sağlanacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, sulama suyu kalite kriterlerini sağlayacak niteliği haiz arıtılmış atık suların sulamada yeniden kullanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına başlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)