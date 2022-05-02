Gıdadaki zamların ardından, balkonda tarım dönemi başladı

Sebze meyve fiyatlarındaki artış sonrası, vatandaşlar bahçe ve balkonlarında ekime başladı.

Önüne geçilemeyen zamlar, gıda ürünlerinde baş göstermeye devam ediyor.

Her geçen gün daha da artan fiyatlara yetişemeyen tüketiciler, farklı çözüm arayışlarına girdi.

Üreticisinden çıkan sebze ve meyveler, tüketiciye ulaşana kadarki yolculuğunda akılalmaz fiyatlara ulaştığı belirlenirken, ürünlerin şu anki fiyatları ise şu şekilde;

Üreticide 2 lira olan elma markette 11 liraya, 3 lira 20 kuruş olan salatalık 16 lira 10 kuruşa, 3 lira 80 kuruş olan kabak 14 lira 20 kuruşa, 3 lira 10 kuruş olan karnabahar 11 lira 60 kuruşa, 2 lira 40 kuruş olan pırasa 8 lira 60 kuruşa, 8 lira 20 kuruş olan yeşil mercimek 28 lira 80 kuruşa satışa sunuluyor.

Vatandaşlar evlerinde tarıma başladı

Durum içinden çıkılamaz bir hale dönüşürken, vatandaşların bir kısmı kendi tarımlarını yapmaya yöneldi.

Yaz aylarının da gelmesiyle birlikte vatandaşlar, bahçe ve balkonlarına sebze ekmeye başladı.

Vatandaş sebzelerini beklemeye başladı

Yaşam alanlarına tarımı katan kişiler, tohumları toprakla buluşturarak bekleyişe geçti.

Tüketicilerin harekete geçmeye başlamasıyla birlikte ise bu akım giderek artan bir ivme kazanmakta.