Girişimler sürüyor! İstanbul’da ticari ünite ihtiyacı artacak Uzmanlara göre, bazı dönemlerde yavaşlama olsa da Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe yavaşlama olmayacak. Ticari gayrimenkul yatırımında da hareketlilik devam ediyor.

AA

İstanbul ticaretin kalbi ve sürekli artan girişimler, kendilerine çalışma alanı olarak da çağın gereklerine uygun çözümler üretiyor.

Yatırımcılar, ticari gayrimenkul yatırımına yöneldi. Yüksek gelir potansiyeli ve uzun vadeli stabil gelir avantajı yatırımcılara cazip geliyor.

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu enflasyonist ortamda, yatırımcılar kârlı ve güvenli yatırım araçlarına yönelmeye başladı.

Kriz ortamlarında en güvenli liman olarak bilinen, yatırımın geri dönüşü ve kârlılığı olarak makul bir seçim olan gayrimenkul sektöründe, konut satış rakamlarında düşüş yaşanırken, ticari gayrimenkul üreten projelerde hareketlilik devam ediyor.

"İstanbul’da ticari ünite ihtiyacı artarak devam edecek"

Uzmanlara göre, İstanbul’da ticaret devam ettiği sürece, gayrimenkul sektörünün hareketliliği de bitmeyecek.

Yenilenmiş yapılar

İstanbul ticaretin kalbi. Bu metropol şehirde ticari alanlarının yenilenme ihtiyacını her zaman vurgulanıyor. Bu ihtiyaca karşı olarak, esnaf da gayrimenkul yatırımcısının yanında, iş hayatını yenileme ihtiyacı duyuyor. Ticareti hızlandıracak, zamandan tasarruf edilebilecek yenilenmiş yapılara ihtiyaçlar var.

Mimari çözümlere dikkat

Uzmanlara göre, ticari gayrimenkul satın alırken, amortisman süreleri gibi ekonomik noktalara önem verildiği kadar, mimari çözümlere de dikkat edilmesi gerekiyor.

Bunlara dikkat...

Ticari ünitelerde fonksiyonellik, teslim sonrası yönetim gibi detaylar önemli. Eğer bir dükkan satın alınıyorsa burada tavan yüksekliği, giriş-çıkış imkanları, depo alanları gibi ayrıntılar önemliyken, ofis satın alınırken modüler yapıya elverişli mimariden concierge hizmetlerine kadar avantajlar önemli hale geliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)