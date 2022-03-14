Gürültü çıkaran komşuyla mücadele etme yöntemi

Komşular arasında en büyük sorunlardan biri de hiç şüphesiz zamansız çıkarılan gürültü.

Bina ve sitelerde konut sahiplerinin en büyük sorunlarından biri zamansız çıkarılan gürültü.

Zaman zaman komşuluk bağını zedeleyecek noktaya ulaşan bu durum, tahammül edilemeyecek bir duruma gelebiliyor.

Özellikle gece geç saatlerde alt, üst ya da yan komşudan gelen sesler, ev sahibini uykudan uyandırabildiği gibi uyutmayabiliyor.

'ALO 181'

Çıkan gürültünün sonu gelmemesi durumunda iki taraf yargı yolunu tutuyor. Gürültüye maruz kalan ve mağdur olan vatandaşlar ilk olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hizmetleri kapsamında şikayette bulunma hakkına sahip.

Vatandaşlar ALO 181 hattını arayarak sorunlarını dile getirebilirler.

ALO 181 hattı genel olarak Çevre, Kentsel Dönüşüm ve Tapu Kadastro uygulamaları hakkında bilgi verir.

SÜRECİN İLERLEME ŞEKLİ

7 gün 24 saat boyunca açık olan hat, vatandaşların yaşadıkları tüm sorunlara yanıt veriyor ve ilgili birimler harekete geçiyor.

Daha sonra gerekli bilgileri alan çağrı merkezi ekipleri ilgili şikayet veya ihbarları kayıt altına alınıp ilgili kurumlara iletiyor ve durumdan vatandaşlar haberdar ediliyor.

Gürültü şikayetinde bulunan vatandaşların ihbarları sonunda ekipler denetime başlıyor.

İl Müdürlükleri üzerinden harekete geçen ekipler gerekli denetimleri yapmasının ardından gürültüde eşik değerlere uymayan işletmelere idari yaptırımlar uygulanıyor.

TÜM KURALLARA UYMAK ZORUNDA

Kat malikleri ortak yaşam alanında Kat Mülkiyeti Kanunun 18'inci maddesinde yer alan tüm kurallara uymak zorunda. İlgili maddede yer alan hükümler ve uyulması gereken koşullar şu şekilde;

"Madde 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler"