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    Hatay'daki TOKİ kura çekiminde 40 yıllık kiracının adı çıktı

    Kentte inşa edilecek 5 bin 25 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için yapılan kura çekiminde adı çıkan vatandaşın, 40 yıllık ev hayali gerçek oldu.
    • 02.01.2023 - 16:08
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 16:28
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    Hatay'daki TOKİ kura çekiminde 40 yıllık kiracının adı çıktı

    Sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor.

    Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen projede başvuru sürecinin ardından kura çekimine geçilmişti.

    İlk 4 etabın tamamlanmasıyla 5'inci etaba geçildi. 2023'ün ilk kuraları da Hatay ve Ankara'da çekilmeye başladı.

    Antakya ve İskenderun'da kura heyecanı yaşandı

    Hatay'daki 5 bin 25 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, 2-5 Ocak tarihlerinde yapılacak.

    Çekilişin ilk gününde, Antakya ve İskenderun ilçesindeki vatandaşlar için kuralar çekilmeye devam ediyor.

    DHA'nın aktarımına göre; noter huzurunda, gün boyunca devam eden kura çekimleri, Antakya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

    Hatay daki TOKİ kura çekiminde 40 yıllık kiracının adı çıktı #1

    "Devletimizden Allah razı olsun"

    TOKİ konutlarına emekli kontenjanından başvuru yaptığını ve heyecanla kura çekimini takip ettiğini Alamettin Çekiç, “Kendimi bildim bileli kiracıyım, 40 yıldır kiracıyım. Çok şükür kura bana çıktı, Rabbim herkese nasip etsin, güzel bir duygu. Sebep olanlardan, başta Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden Allah razı olsun. Vatanımıza, milletimize Rabbim zeval vermesin.” dedi.

    Hatay'daki TOKİ kura çekiminde 40 yıllık kiracının adı çıktı VİDEO

    Hatay daki TOKİ kura çekiminde 40 yıllık kiracının adı çıktı #2

    TOKİ sayesinde ev sahibi oldu

    30 yıldır kirada oturduğunu, TOKİ sayesinde ev sahibi olduğunu söyleyen emekli 60 yaşındakş Gülay Sürer ise çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

    Hatay daki TOKİ kura çekiminde 40 yıllık kiracının adı çıktı #3

    Hatay daki TOKİ kura çekiminde 40 yıllık kiracının adı çıktı #4

    Hatay daki TOKİ kura çekiminde 40 yıllık kiracının adı çıktı #5



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