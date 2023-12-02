Hatay'ın deprem konutları hazır! 7 bin ev ay sonunda teslim edilecek 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da, tam donanımlı inşa edilen afet konutlarına sona gelindi.

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AA

Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Aylarca süren mücadelede sona gelindi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde konutlar kısa sürede hızla yükseldi.

Bakanlık'tan sürece büyük destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde TOKİ, dört dörtlük konutlar inşa etti.

Tam donanımlı tapılan evlerde her ayrıntı tek tek düşünüldü. Bakan Mehmet Özhaseki, bu süreçte vatandaşların kolayca konutlara ulaşması adına önemli projeler geliştirdi.

Konutlarda sona gelindi

Tüm çalışmaların gölgesinde tamamlanan konutlar teslim edilme aşamasına geldi.

Afetten en fazla etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da da deprem konutları tamamlandı.

"Hatay'ı ayağa kaldırmak, boynumuzun borcu"

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hatay'ı ayağa kaldırmak, boynumuzun borcu. Hatayımızda; 45 bin 186 bağımsız bölümün inşası devam ediyor.

Bu ay sonuna kadar; 6 bin 219 konut ile 760 köy evi olmak üzere

toplam 6 bin 979 evimizi hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.



Hatay Kırıkhan'da da evlerimizin yapımında son aşamaya geldik. Yatay ve yöresel mimariye uygun yaparak tamamladığımız evlerimizin anahtar teslimini bu ay gerçekleştireceğiz inşallah.

Hatay'ın 7 bin konutu teslim edilecek

Yapımına başlanan 45 bin 186 bağımsız bölümün inşası devam ederken ay sonuna kadar, 6 bin 979 ev hak sahiplerine teslim edilecek.

İşte Hatay'ın afet konutları...

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)