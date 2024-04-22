Havalar ısındı, duvar boyalarında yeni renkler revaçta Boya Sanayicileri Derneği, havaların ısınmasıyla evlerde yenileme gibi işlemler için duvar boyalarına talebin arttığını, bu yılın trend renkleri arasında ise doğal ve pastel tonların öne çıktığını belirtti.

AA

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Baytaş, önceki yıllarda ev boyama işlemleri yılda bir kez yapılıyorken günümüzde bu sürenin 6 yılda bire indiğini anlattı.

Baytaş, ev boyama işlemlerinin dünyada daha farklı olduğunu belirterek, orada boyanın ön planda olduğunu belirtti.

Şimdi kum beji, zeytin yeşili ve terra cotta moda

Boya renklerindeki trendleri şöyle açıklayan Baytaş, şu açıklamada bulundu:

Günümüzde sürdürülebilirlik ve doğaya dönüş gibi değerler önem kazandığı için doğal ve pastel tonların kullanımı revaçta. Kum beji, zeytin yeşili ve terra cotta gibi tonlar mekanlara oldukça doğal bir etki bırakıyor. Pudra pembesi, lavanta ve nane yeşili gibi yumuşak renkler de yine motivasyonu artırıcı etkisi ile oldukça popüler. Turuncu, sarı ve koyu mavi ise daha modern ve cesur yapısıyla ön plana çıkan renkler arasında.

Türkiye'de yıllık kişi başı ortalama boya tüketimi

Baytaş, Türkiye'de yıllık kişi başı ortalama boya tüketiminin 9-10 kilogram civarında olduğunu söyledi.

"Türkiye boya sektörü 200'e yakın ülkeye ihracat yapıyor"

BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Baytaş, Türkiye'nin sektörel yapısı itibarıyla Avrupa'nın beşinci boya üreticisi konumunda olduğunu kaydederek, "20'si orta ve büyük ölçekte olmak üzere 350 üretici firma bulunuyor. Doğrudan veya dolaylı istihdamla birlikte boya sektörü, 300 bin kişilik iş gücü yaratan büyük bir sektör." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)