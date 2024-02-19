Maliye Bakanlığı'ndan kira geliri için konutlara sıkı takip başladı Büyükşehirlerde kira geliri beyan etmeyen mal sahiplerinin tespitine yönelik takip, tebligatlar gönderilerek resmen başlatıldı. Yetkililer, emeklilerin kira gelir vergisinden muaf olduğu halde bu süreci takip etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

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İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ev sahiplerinin ödemesi gerekli olan kira gelirinin vergisinin yetersiz olduğunu düşünerek yeni bir uygulama başladı.

Uygulama Türkiye genelindeki kiraya verilen konutları kapsıyor.

Kiracılara bir görüşme mektubu gönderilmeye başlandı. Bu mektubu alan kiracının belirtilen tarihte çağrıldığı kuruma giderek yanında çeşitli belgeler de götürmesi bekleniyor.

Kiracının beyanı ve belgeler doğrultusunda mal sahibinin kira gelirini beyan etmediği ya da bilgilerle uyuşmadığı görüldüğünde gerekli işlemler yapılıyor.

Kiracıya banka hesap numarasına yatırmadığından dolayı usulsüzlük cezası kesiliyor ve mal sahibinin de kira geliri beyannamesi vermesi sağlanıyor.

Mehmet Şimşek duyurmuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin vergilendirilmesi ve kayıp kaçağın önlenmesi için yeni bir uygulama başlatılacağını ve gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alınacağını şu sözlerle duyurmuştu:

Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor, kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak.



Bu yılın mart ayında kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin kira gelirleri mercek altına alındı.

4,5 milyon konut merceğe alındı

Türkiye'de 7 milyona yakın kiracı bulunuyor. Beyanname verilmeyen 4,5 milyon konut olduğu hesaplanıyor.

Belirlenen adreslere tebligat gönderiyor

Kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında vergi dairelerince, belirlenen adreslere tebligat gönderiliyor.

Kiracılardan belge talep ediliyor

Tebligat alarak vergi dairelerine başvuran kiracılardan gerekli bilgiler talep edilerek elektronik ortama aktarılıyor.

Mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacak

Kontrollerin ardından beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

Mersin'deki kiracılar vergi dairesine davet ediliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının başlattığı çalışma kapsamında, Mersin'de belirlenen adreslere de tebligat gönderiliyor.

Uygulama ile ilgili bilgi paylaşan Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Canpolat, kiracılara, ikamette kaç yıl oturdukları, ne kadar kira verdikleri, kira artışının ne kadar olduğu, bu ödemeleri hangi kanal aracılığıyla yaptıkları sorulduğunu dile getirdi.

"Kira gelir vergisi martta veriliyor"

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, kirada konutları olan mülk sahiplerinin gelir beyannamelerini mart ayında verdiğini söyledi. Kent genelinde tebligatların dağıtılmaya başladığını ifade eden Canpolat, şu bilgileri verdi:

Mart ayı sonunda verilecek kira beyannamelerin tespitiyle ilgili kentimizde de kiracılarımıza tebligatların geldiğini ve Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Denetim Koordinasyon Müdürlüğüne davet edildiklerini duyuyoruz. Kiracılara, ikamette kaç yıl oturdukları, ne kadar kira verdikleri, kira artışının ne kadar olduğu, bu ödemeleri hangi kanal aracılığıyla yaptıkları soruluyor.

"Cezai işlemle karşılaşmamak için kira gelir vergisi beyannamesini zamanında verilmeli"

Kirada konutu bulunan mülk sahiplerinin herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için kira gelir vergisi beyannamesini zamanında vermesini öneren Canpolat, şöyle devam etti:

Hükümetimiz her konuda ivedilikle çalışmalar yürütüyor. Maliye Bakanlığımız da kira gelir vergilerinin ödenmesi noktasında çalışmalarına hız verdi. Türkiye genelinde gerek meslektaşlarımızdan gerek meslektaşlarımızın kiraya verdiği kiracılar aracılığıyla mülk sahiplerinin mart ayı sonunda ödenecek kira gelir beyannamesinin verilmesi noktasında her türlü platformu deniyorlar. Kirada konutu olan mülk sahiplerimizin de herhangi bir cezai işleme maruz kalmaması için Maliye Bakanlığımız ile görüşerek, onların da bilgisini alarak en azından bu konuda duyarlı olup işlemlerini yönetmeleri gerekiyor.

"Konutu olan emeklilere uyarı"

Emeklilerin vergi anlamında bazı konularda muaf olduğuna değinen Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

Biliyorsunuz emekliler bazı konulardan muaf. Normalde çevre temizlik vergisi, emlak vergisi noktasında emeklilerimiz bir dairesi olduğu zaman bundan muaf oluyorlar ve ödeme yapmıyorlar. Ama kira gelir vergisi beyannamesi ile ilgili diyalog halinde olsunlar. Çünkü böyle bir muafiyet yok. Böyle bir düşünceye kapılıp da sıkıntı yaşamamalarını belirtmek isterim.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)