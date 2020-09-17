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    İBB'nin Beşiktaş'taki arsa satış ihalesine katılan olmadı

    İBB, kendi mülkiyetinde bulunan Beşiktaş’taki 5 bin 763 metrekarelik üzerinde ağaçlar bulunan arsayı 175 milyon lira bedel ile satışa çıkarırken, ihaleye kimse katılmadı.
    • DHA
    • 17.09.2020 - 11:44
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    İBB'nin Beşiktaş'taki arsa satış ihalesine katılan olmadı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş’ın Dikilitaş Mahallesi Yeşilçimen Sokak üzerinde bulunan 25 ada numaralı ve 77 parsel numaralı, 5 bin 763 metrekarelik arsayı satışa çıkardı.

    ARSADAKİ AĞAÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

    Üzerinde ağaçlar bulunan arsanın muhammen bedeli ise 175 milyon lira olarak belirlendi.

    TİCARET VE KONUT ALANI

    Halihazırda boş olarak görünen arsanın imar durumu ise ticaret ve konut alanı olarak belirtildi.

    KİMSE KATILMAYINCA YENİDEN İHALE YAPILACAK

    İhale için geçici teminat bedeli olarak 5 milyon 250 bin TL belirlendi. İhale 9 Eylül'de yapıldı ancak ihaleye katılan olmayınca, yeniden ihaleye çıkma kararı alındı.

    İBB nin Beşiktaş taki arsa satış ihalesine katılan olmadı #1

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